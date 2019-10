Nem szegények az államfőjelöltek

Klaus Iohannis államfő, aki ismét a Nemzeti Liberális Párt (NLP) színeiben száll ringbe, öt lakóingatlant is feltüntetett nyilatkozatában: egy 84 és egy 253 négyzetméteres lakást, valamint egy 377, egy 76 és egy 64 négyzetméteres házat. Emellett egy 250 000 lejt tartalmazó bankszámáról számolt be. Tavalyi államfői jövedelme 165 100 lej volt, míg nagyszebeni gimnáziumi tanárként dolgozó felesége 33 276 lejt keresett. Ugyanakkor Iohannis házainak bérbeadása nyomán 35 829 lejre tett szert. Ékszerekről, értéktárgyakról vagy autóról nem tett említést.

Viorica Dăncilă pártelnök-kormányfő, a Szociáldemokrata Párt (SZDP) jelöltje két telket tüntetett fel bevallásában: egy 1700 négyzetméteres, belterületen fekvőt, valamint egy kéthektáros mezőgazdasági területet. Emellett szerepel bevallásában két, összesen 144 négyzetméter alapterületű lakás, egy 140 négyzetméteres villa és egy 417 négyzetméteres hétvégi ház. Vagyontárgyai között egy 2014-es Volkswagen Passatot és 5000 euró értékű ékszert tüntetett fel. Emellett férjével közösen mintegy 180 000 euró értékű bankbetéttel, illetve befektetésekkel rendelkeznek. Tavaly kormányfőként 142 000 lejes jövedelmet kasszírozott, míg az Európai Parlamenttől 33 000 eurót kapott. Férje, aki az OMV Petromnál dolgozik, tavaly 326 000 lejt keresett.

Dan Barna, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (MRSZ) elnöke, az MRSZ és a Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártjának (PLUS) közös államfőjelöltje egy örökölt, 1252 négyzetméteres külterületi telekről, valamint három különböző nagyságú lakásról számolt be. Vagyontárgyról vagy autóról nem tesz említést, viszont 353 000 euró értékben vannak bankbetétei és befektetései. Emellett egy 2012-ben felvett, 2027-ig futó 202 000 lejes hitelt törleszt. Tavaly képviselői illetményként 128 000 lejt vett fel, egy lakás bérbeadásából pedig 37 000 lejt kapott.

Mircea Diaconu színész, az NLP korábbi politikusa, aki a Liberálisok és Demokraták Szövetsége és a Pro Románia színeiben indul, öt, összesen 4200 négyzetméter alapterületű, belterületen található telekkel rendelkezik, valamint két házzal, egy hétvégi házzal és egy lakással. Három autót tüntetett fel: egy 1971-es Citroënt, egy 1996-os ARO-t, valamint egy 2001-es Smartot. Tavaly EP-képviselőként több mint 200 000 eurót kapott, számláin pedig mintegy 120 000 eurót tart.

Mesés jövedelmet tüntetett fel a függetlenként induló Alexandru Cumpănaşu, aki az unokahúga, Alexandra Măceşanu elrablása és meggyilkolása körüli médiafelhajtást kihasználva alapozta meg széles körű ismertségét – bár a romániai magyarság körében neve már régebb ismert, hiszen az általa vezetett civil szervezeten keresztül folyamatosan soviniszta, magyarellenes megnyilvánulásai voltak. Cumpănaşunak több háza van, mint Klaus Johannisnak: hat, összesen 872 négyzetméter alapterületű lakóingatlannal rendelkezik, amelyeket 2013 és 2017 között vásárolt, emellett a felesége nevén is szerepel egy 78 négyzetméteres lakás.

Két, összesen 1000 négyzetméteres telek is szerepel a nevén. Bevallásában egy 2008-as Subaruról és egy 2018-as Mercedesről is említést tett. Bankbetétein 260 000 lej és 17 000 euró szerepel. Éves jövedelme is tekintélyes: bérből, szerzői jogdíjakból és lakbérből összesen 1 132 000 lejt kapott. Többek között a Politikai és Közigazgatási Főiskolától, ahol a közszolgáltatások javítását célzó programban vett részt oktatóként; csakhogy kiderült – az önéletrajzában feltüntetettekkel ellentétben – nincs egyetemi végzettsége. A főiskola ennek nyomán kivizsgálja, milyen körülmények között adhatott elő ott Cumpănaşu, aki 66 000 lejt kapott „szolgálataiért”.

A Liberális Jobboldal színeiben induló üzletember, Viorel Cataramă is jelentős vagyonnal rendelkezik. Vagyonbevallásában egy 1250 négyzetméteres ház, egy 174, egy 60 és egy 300 négyzetméteres lakás, egy 5800 négyzetméteres üzlethelyiség, valamint egy motorcsónak és egy jet ski is szerepel. Emellett 2 millió euró értékű festmény, 300 000 euró értékű szobor, 425 000 euró értékű karóra, 260 000 euró értékű ékszer, valamint 100 000 euró értékű díszváza van a birtokában. Bankszámláin mintegy 200 000 euró szerepel, részvényekben és általa folyósított kölcsönökben pedig 30 millió leje van. Tavaly az Elvila cégtől 210 000 lejes fizetést, illetve juttatást kapott, bérleti díjakból pedig mintegy 1,5 millió leje folyt be.

Ramona Ioana Bruynseels jelentős vagyona már csak azért sem csoda, mert férje, Dominic Bruynseels milliomos bankigazgató és befektető. A korrupció miatt elítélt, de azóta szabadlábra helyezett médiacézár-expolitikushoz, Dan Voiculescuhoz kötődő Humanista Erő Pártja színeiben induló politikusnő egy férjével közösen birtokolt 1000 négyzetméteres, belterületen található telek tulajdonosa, de egy 196 négyzetméteres lakás is van a nevén. Férje nevén egy 82 négyzetméteres lakás, illetve egy 180, illetve egy 220 négyzetméteres hétvégi ház szerepel, valamint egy 996, illetve egy 192 négyzetméteres lakóház és egy 1680 négyzetméteres telek. Ramona Bruynseels nevén egy 2010-es Land Rover gépkocsi, valamint 70 000 euró értékű ékszer és óra szerepel. Emellett 30 000 euró értékű műtárgy birtokosa is. Bankszámláin 46 000 lej, 27 000 dollár és közel 32 000 euró szerepel.

A Népi Mozgalom Párt szí­neiben induló Theodor Paleologu három, összesen 50 hektárnyi mezőgazdasági területet örökölt 2005-ben, bankszámláin összesen 190 000 lej és 49 000 euró szerepel. Van egy 130 négyzetméteres bukaresti lakása és egy 500 négyzetméteres háza is. Az utóbbi évben különböző forrásokból néhány ezer lejes bevételről adott számot, mezőgazdasági tevékenységből pedig 23 626 lej folyt be.

Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke egy 711 négyzetméteres telket tüntetett fel sajátjaként, emellett résztulajdonos öt másik telekben is. Egy 2004-es Ford Fiestát is beleírt a vagyonnyilatkozatába, tavalyi jövedelme pedig 222 636 lej volt, amit képviselőként, illetve RMDSZ-elnökként kapott. Felesége szintén az RMDSZ alkalmazottjaként 52 691 lejt kapott. Bankszámláin 216 000 lejt és 500 eurót tart. Emellett 6000 euró értékben vannak kortárs festményei. Nyilatkozatában szerepel egy 152 580 lejes bankhitel is.