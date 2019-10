Eltörölte a bírságot

Következő írásunk

Semmi kifogása az ellen, ha egy városban civilek tevékenykednek, még akkor is, ha kivételesen vele szemben civilkednek, egy egészséges társadalomnak az aktivisták is részét kell hogy képezzék, ugyanakkor az lenne a normális, hogy ha valaki kifogásol valamit, akkor a döntéshozót megpróbálja elérni, azzal kommunikál, tárgyal, és csak ezt követően választja például az óvást vagy más közigazgatási utat – vélekedett Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester a Honvéd-kút környékén elképzelt kalandparkkal szembeni fellépésről. Az elöljáró azon álláspontját is megismételte, mely szerint ha valamely fejlesztésnek az az ára, hogy a környezetet rombolni kell, lemondanak az eredeti elképzelésről, és vagy máshol valósítják meg azt, vagy letesznek róla.