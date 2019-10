Semmi kifogása az ellen, ha egy városban civilek tevékenykednek, még akkor is, ha kivételesen vele szemben civilkednek, egy egészséges társadalomnak az aktivisták is részét kell hogy képezzék, ugyanakkor az lenne a normális, hogy ha valaki kifogásol valamit, akkor a döntéshozót megpróbálja elérni, azzal kommunikál, tárgyal, és csak ezt követően választja például az óvást vagy más közigazgatási utat – vélekedett Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester a Honvéd-kút környékén elképzelt kalandparkkal szembeni fellépésről. Az elöljáró azon álláspontját is megismételte, mely szerint ha valamely fejlesztésnek az az ára, hogy a környezetet rombolni kell, lemondanak az eredeti elképzelésről, és vagy máshol valósítják meg azt, vagy letesznek róla.

Zöld polgármesterként tekint magára, és úgy gondolja, Sepsiszentgyörgy az elmúlt tíz évben ebbe az irányba változott, zöldebb lett, mint korábban volt. A város területén az elmúlt tíz évben ötezer facsemetét ültettek – ebből 4950 van nyilvántartva –, illetve 66 ezer cserjét – fogalmazott az elöljáró. Példaként a Kórház utca felújítását hozta fel, ahol a biciklisáv kialakításánál ragaszkodott ahhoz, hogy a járdán álló négy fát ne vágják ki, hanem a kerékpárút kerülje ki, vállalva ezzel azt is, hogy országos cirkusz legyen a megoldásból, sokan támadják, nevetségesnek állítsák be. Eddig sem hozott és a továbbiakban sem szándékszik olyan döntéseket hozni, amelyekkel károsítaná a környezetet – szögezte le Antal Árpád.

A Honvéd-kútnál tervezett kalandpark ötlete elleni civil fellépés kapcsán azt mondta, neki úgy tűnik, hogy számukra elsősorban a tiltakozás a lényeg, és nem a probléma rendezése. Ellenkező esetben megkeresnék érveikkel, főképp olyan körülmények között, hogy ő már jelezte: semmi sincs kőbe vésve, nem végleges döntésről van szó, ha sikerül a bírálók számára jobb megoldást találni (például egy másik helyszínt), akkor annak megfelelően valósítják meg az elképzelést, ha pedig nem jutnak dűlőre adott kérdésekben, le is mondhatnak róla. Megemlítette, hogy van olyan környezetvédő, aki megkereste, érveket sorakoztatott fel, amelyeket mindenképp szem előtt fognak tartani. A polgármester szerint tárgyalás, kommunikáció révén könnyedén tisztázni lehetett volna olyan kérdéseket is, mint a Borvíz utcai esetlegesen megnövekedő forgalom a kalandparkba látogató turisták miatt, vagy akár azt is, hogy egyes vélemények szerint a Honvéd-kút feletti terület nem a város tulajdona. Utóbbi kapcsán tisztázta: a város olyan terület felett nem rendelkezhet, amely nincs a tulajdonában.

Ami a bírálók által tegnap benyújtott óvást illeti, Antal Árpád kijelentette: válaszolni fognak az ott felhozottakra, hozzáfűzve: el lehet vinni az egész ügyet közigazgatási jogorvoslati irányba, de lehet, hogy nincs értelme, hiszen az is előfordulhat, hogy egy ilyen eljárásból az önkormányzat kerül ki győztesen, és akkor kérdés, mi értelme volt az egésznek. A tárgyalás mindenképp hasznosabb lenne ebben az esetben.

Antal Árpád arra is felhívta a figyelmet: polgármesterként az emberek azt is elvárják tőle, hogy Sepsiszentgyörgyön olyan létesítmények is elérhetőek legyenek, amelyeket a gyermekeikkel fel tudnak keresni és ott jól szórakozni. Abból kiindulva, hogy nagyon sok sepsiszentgyörgyi látogatja a rozsnyói Dinóparkot vagy a gyimesi bobpályát, nehéz elhinnie, hogy egy hasonló létesítmény létrehozása a megyeszékhelyen vagy a közelében rossz kezdeményezés lenne, de ez nem jelenti azt, hogy környezetrombolásra is hajlandóak lennének a cél érdekében.