Következő írásunk

Ünnepelnek az ellenzéki pártok, hogy átvihették akaratukat, és nem hétvégén tűzik napirendre a bizalmatlansági indítványt, pedig nincs ok az örömre: ha jövő héten sikerül megbuktatni a kormányt – mert történhet másképp is, a szociáldemokraták még nem adták fel –, akkor is hónapok telhetnek el, amíg átvehetik a hatalmat, és már most gazdátlan jószágnak mutat az ország. Akárhogy is lesz, zavaros időszak következik.