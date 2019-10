Az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség összeférhetetlenséget állapított meg Kis József esetében. A polgármester megtámadta a határozatot, de a Brassói Táblabíróságon vesztett. Fellebbezett, ám a Legfelső Semmítő- és Ítélőszék szeptember 26-i végzésében elutasította a keresetet. Ennyi a száraz hír. Dan Tanasă ebből levonta a következtetést: blogján azt írja, Kis József elveszíti polgármesteri tisztségét, a prefektusnak kötelessége erről rendeletet kibocsátani, és ezek után három évig nem töltheti be a polgármesteri tisztséget.

Nem így látja azonban Tamás Sándor megyeitanács-elnök, az RMDSZ háromszéki vezetője. Szerinte Dan Tanasă és a hozzá hasonló ingyenélők, akik a vesztünkre éheznek, egyelőre árnyékot fogtak. Kis József most is polgármester, és az is marad, ugyanis a prefektusnak nincs arra jogalapja, hogy felfüggeszthesse tisztségéből a mostani végzés alapján – szögezte le. Erről több gyakorló ügyvéddel és egyetemi tanárral konzultáltak. Igaz ugyan, hogy több olyan jogszabály van, amely – mint annyi minden ebben az országban – így is értelmezhető és úgy is, de ebben az esetben egyértelmű a helyzet: sem a kormánymegbízottnak, sem másnak nincs jogalapja a felfüggesztésre.

A feddhetetlenségi ügynökség képtelen határozatot hozott, magyarázza a tanácselnök, aki felelevenítette a történteket. Zágon község helyi tanácsa határozott arról, hogy a községi legelőt bérbe adja a községi szarvasmarhatartók egyesületének. A polgármester nem vett részt a döntésben, mert a törvény értelmében nem szavazhat, viszont a tanács őt bízta meg a határozat végrehajtásával, tehát a szerződés megkötésére kötelezte. Ezt megtette. Az összeférhetetlenségi botrányt azzal kreálták, hogy Kis József tagja az egyesületnek. Tagja ugyan, de nem tisztségviselője, semmiféle anyagi haszna nem származik abból. Sőt, rendelkezik ugyan szarvasmarha-állománnyal, de azok az állatok nem jártak a kapun kívül, nem is legeltek ott. Tehát nincs semmi összefüggés, ami a képtelen vádat fenntarthatja – mondta Tamás Sándor. Ráadásul azóta változott a törvény, és az a szabálysértés, amely alapján az ügynökség eljárást indított, már nem számít összeférhetetlenségnek. A lényeg, hogy nincs jogalapja sem a prefektusnak, sem másnak, hogy Kis Józsefet felfüggessze a polgármesteri tisztségéből – ismételte meg az elnök. Kétségtelen, hogy a láthatatlan erők el akarják lehetetleníteni Kis József polgármesteri tevékenységét, sokszor megpróbálták, választáson nem tudják legyőzni, ezért megpróbálják adminisztratív úton megbuktatni – vélekedett.

Bokor Gábor, a Zágoni Gazdálkodók Egyesületének elnöke megerősítette: Kis József polgármesternek nem volt döntő szava az egyesületben, nem volt haszna ez után, még csak állatai sem legeltek az egyesület által bérelt legelőkön. Úgy értékeli, mindent megtett, hogy minél több embernek, a kisgazdáknak is hasznuk legyen a községi legelőkből.