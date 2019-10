Az erőszak ellen

A szociális iroda eddig is ellátott adott feladatokat ezen a területen, de a nemrég tartott tanácsülésen hozott határozat nevesítette is, hogy kiknek kell eljárniuk ilyen ügyekben. „Amennyiben családon belüli erőszakról érkezik bejelentés, elsősorban a rendőrség illetékes eljárni, de a polgármesteri hivatal szakembereire is feladat hárul, hiszen az esettanulmányokat mi végezzük el. Sajnos megtörténik, hogy a családon belül nem mindenki viselkedik úgy, ahogy ildomos, elvárható lenne. A legsúlyosabb eset, amiről tudok, két éve történt, amikor egy apa saját kisfiát verte nagyon. Én azt kívánom, ennek a bizottságnak minél kevesebb munkája legyen” – nyilatkozta Lázár-Kiss Barna András polgármester. (hecser)