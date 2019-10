Nem iszom sört

Édesapám megengedte, hogy megkóstoljam, és rémes keserűnek, egyszóval rossznak találtam. Voltak még később is sikertelen próbálkozásaim a sörivással, de aztán egy cukrosdoktornéni kiderítette, hogy némi felesleges cukor található a véremben, és azt mondta, hogy kenyeret is keveset egyek, mert abban sok a szénhidrát, amelytől felmegy az ember cukra, még akkor is, ha nem idegesítik fel. A sör tudvalevőleg folyékony kenyér, ezért aztán végképp lemondtam róla.

Amikor viszont hallottam, hogy milyen nyereményjátékot hirdetett meg az Igazi Csíki Sör Manufaktúra, és milyen sokan találtak nyerő kupakot a sörösüvegeken, gondoltam, üsse a kő, érdemes ilyen márkájú sört venni, már csak a kupakért is. Még akár egy autó(kulcs) is ütheti az ember markát. Veszek egy rekesszel, és ha el is öntöm a sört, máris nyerek egy 150 lej értékű belépőt a cég által szervezett nyereményjáték „fergeteges záróeseményére, ahol a nyertes kupak felmutatásával, részt vehet(ek) az egész napos grillpartin, ahol mennyei falatok, korlátlan Csíki Sör…” várja a vendégeket – reklámozták. Aztán látva, hogy mi történt Csíkszentsimonban, rájöttem: jó, hogy nem siettem el a dolgot, és véglegesen leunatkoztam még a sörvásárlásról is. Kitaláltam azt is, hogy a nyereményjátékot miért nevezik tombolának. Mert akik elmentek nyerni Csíkszentsimonba, azok közül bizony (régiesen mondva) igen sokan tombolának mérgükben. Voltak olyanok is, akik azt állították, hogy a tombolahúzás irányított volt, mert az egyik autót egy bennfentes nyerte. De hát nem kell nagyon csodálkozni, hisz a futballcsapatokat is irányított sorshúzással sorsolják össze.

Látva az ingyencirkuszon megjelentek nagy számát, többen is azon sopánkodnak, hogy bezzeg, ha szavazni kell menni, vagy valamilyen, a magyarok érdekében történő megnyilvánulásra, akkor azokra bizony nem sikerül ilyen hatékonyan mozgósítani a székelyeket, magyarokat. Nem sopánkodni kellene, hanem alkalmazni a sörgyár gyakorlatát. Székelyföldön a szőlő nem, de az árpa megterem, így nem lenne nehéz, mindhárom pártunk indíthatna egy-egy sörgyárat és ingyensört osztogatna. Az Erdélyi Magyar Néppárt tagjai egész biztosan szeretik a sört, mert mint ismeretes, előkerült egy fotó is, amelyen, megfejtők szerint, annak tagjai és vezére azzal vádolhatóak, hogy náci karlendítést gyakoroltak, pedig lehet, hogy csak kézfelemeléssel válaszoltak arra a kérdésre, hogy ki kér sört. Csíkban több sörgyár is működik, és Kelemen Hunor RMDSZ-elnök csíki lévén, ellátogathat azokba megtanulni sört gyártani. A Magyar Polgári Párt vezetői is ahelyett, amit most művelnek (egymással), jobban tennék, ha sörfőzéshez látnának. Abból több hasznuk származna. A pártjaink által gyártott sörökön levő kupakok között nyerők is lennének. Amikor az illető párt össze akarná trombitálni híveit, meghirdetnének egy-egy ilyen, a szentsimoni eseményhez hasonló sorsolást, amelyre csak amúgy ömlenének a hívek. A sorshúzáson a tárgynyeremények mellett a különböző funkciók kisorsolását is megejthetnék, irányított sorsolással.

A parlamenti választásokra is ilyen módon lehetne felkészülni. A román szavazókat is sokszor csábították miccsel és sörrel urnaközelbe. Most, hogy úgy néz ki, a magyarok is kellőképp románosodnak, sikere lehetne az ilyen akcióknak. Persze, hivatalosan most már nem lehet ilyesmit szervezni, de meg lehetne oldani. Mert az exit poll, vagyis a rögtönzött közvélemény-kutatás (a szavazófülkét elhagyva) megengedett. Na már most, ezt együtt végezné mindhárom pártunk képviselője azokban a választókörzetekben, ahol magyarok is vannak. (Különben is, most már az egyeztetések után teljes lesz az egyetértés!) Aztán a szavazó megmondaná, hogy kire szavazott, és aszerint kapna egy tombo­lajegyet annak a pártnak a rendezvényére. A pártok nyereményei különféle járművek lehetnének a Trabanttól kezdve a Dacián át a Mercedesig. Az igaz, hogy az RMDSZ máris előnyben van, mert Kelemen Hunornak van egy járműve, egy roller, amelyet biztosan felajánlana.