A Ferencváros és a Kolozsvári CFR is vereséget szenvedett az Európa-liga csoportkörének második fordulójában. A magyar bajnok hazai pályán 3–0-ra kikapott a Ludogorectől, a román bajnok 2–0-ra alulmaradt a Celtic vendégeként.

A bolgár csapat 37 másodperc elteltével szerzett vezetést Jody Lukoki góljával, majd a 40. percben Rafael Forster szabadrúgásból bombázott a jobb felsőbe. A 43. percben Dragoș Grigore megkapta a második sárga lapját is, így a kiállítása után a Fradi emberelőnybe került, a házigazdák azonban így sem tudtak faragni hátrányukból. A Ferencváros a második félidőben hiába játszott mezőnyfölényben, a 64. percben egy szöglet után harmadszor is a Ludogorec volt eredményes, Forster ezúttal fejjel talált a hálóba. Szerhij Rebrov vezetőedző csapata a vereséget követően egy ponttal harmadik a H-csoportban, a harmadik fordulóban a pont nélkül sereghajtó CSZKA Moszkva vendége lesz. A másik mérkőzésen az Espanyol kétgólos győzelmet aratott Oroszországban. A spanyol csapatnak a kínai Vu Lej szerezett vezetést a 64. percben, majd a csereként beállt Victor Campuzano állította be a végeredményt a ráadásban. A sikerrel az Espanyol második a százszázalékos Ludogo­rec mögött.

Glasgowban jobban kezdett a Celtic, veszélyesebb volt támadásban, így a 20. percben Odsonne Édouard fejesével vezetést szerzett. A kincses városbéli csapat a kapott gól után kezdett magára találni, majd egy szabadrúgás után Kevin Boli is betalált, a gólt viszont a játékvezető les miatt érvénytelenítette. A szünetig nem volt kiemelkedő a házigazdák fölénye, azonban Dan Petrescu együttese így sem tudott helyzetet kialakítani. A második felvonásban sem változott a játék képe, az 59. percben a skót csapat kettőre növelte előnyét Mohamed Elyounoussi góljával. A Kolozsvári CFR a folytatásban faraghatott volna hátrányából, viszont Ciprian Deac próbálkozását hárította Fraser Forster. A vendégek tehetetlen voltak a hazaiak kiváló játékával szemben, akik átvették a vezetést az E-csoportban. A kolozsvári csapat elvesztette az első helyet, sőt, a Lazio is utolérte, ugyanis az olaszok 2–1-re legyőzték az utolsó helyen álló francia Rennes együttesét, amellyel a kolozsváriak három hét múlva idegenben játszanak. (miska)