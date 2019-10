Holnap lesz 170 éve annak, hogy az aradi várban kivégezték a tizenhárom mártír tábornokot, akik méltósággal haltak meg a magyar ügyért. Aulich Lajos kivégzése előtt azt mondta: „Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik azt a szolgálatot.” Az aradi mártírokra ezúttal is méltó ünnepséggel emlékezett meg tegnap a kantai Nagy Mózes Elméleti Líceum és a Református Kollégium diáksága.

A zord időjárás miatt az ünnepség helyszíne nem a szokásos kantai iskolaudvar, hanem a Szentháromság római katolikus templom volt, mely zsúfolásig megtelt. A város vezetősége mellett a megemlékezésen jelen volt a Történelmi Vitézi Rend, a Kézdiszéki Székely Tanács, a Kézdivásárhelyi Ifjúsági Szervezet, díszőrséget álltak a Kézdiszéki Huszár Hagyományőrző Egyesület, a 15. Székely Határőr Gyalogezred és a Nagy Mózes Közművelődési Egyesület vitézei.

Bán Karen, a Nagy Mózes Elméleti Líceum tanulója elmondta: örülnek annak, hogy ezúttal is barátaikkal, a Református Kollégium képviselőivel közösen emlékeznek az aradi vértanúkra. A kollégium tanulói Ruszka Sándor lelkipásztor irányításával a Magyarország és Ez az otthonom zeneszámot adták elő.

A Nagy Mózes Elméleti Líceum X. C. osztálya Czegő Zoltán költő Magyar igézetek c. verseskötetéből egy dramatizált előadást mutatott be Mind keressük egymást címmel. A költő verseivel a halállal szembesülő vértanúk lelki megtisztulását érzékeltették. Az előadást rendezte Deák Ferenc magyar- és Pakó László zenetanár. A Nagy Mózes Elméleti Líceum részéről Cisar Krisztián végzős tanuló mondott szónoklatot. „Mit tennénk mi a halálunk előtt? Térdre hullva könyörögnénk az életünkért. Valószínű, hogy még idáig sem jutnánk, talán már egy eldördülő ágyú zajától megriadva szaladnánk a másik irányba. El sem tudjuk képzelni, hogy mit éltek át az aradi vértanúk, a magyar szabadságért harcoló hősök, névszerint Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Gáspár András, Kiss Ernő, Knezić Károly, Lahner György, Lázár Vilmos, Leiningen-Westerburg Károly, Lenkey János, Nagysándor József, Poeltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Vécsey Károly. Hősök, kiknek neve örökké fennmarad” – hangoztatta a szónok.

Az iskola zenekara A harangok dala című zeneszámot, valamint a Magyarország környes-körül füstölög és a Kos­suth lova megérdemli a zabot című népdalt adta elő. Nemzeti imánk elhangzása után a jelenlevők a kantai iskola udvarára vonultak. Az ünnepség koszorúzással ért véget az iskola egykori tanára, az aradi vértanúk gyóntatópapja, Sujánszky Euszták és a tizenhárom aradi vártanú emlékplakettjei előtt.