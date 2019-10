Újabb varrógépes csaló

A megyei rendőrség közlése szerint az előpataki nő azzal kereste meg őket, hogy felfigyelt egy utcai hirdetésre, amely szerint egy németországi gyűjtő varrógépeket vásárolna és 70 ezer eurót kínál cserébe. Mivel birtokolt a hirdetés szövegének megfelelő varrógépet, felhívta a megadott telefonszámot. Egy férfi egy neves németországi múzeum igazgatójaként mutatkozott be, majd 70 ezer eurót kínált a varrógépért, illetve arról érdeklődött, hogy rendelkezik-e az eszköz eredetiségét igazoló iratokkal. Mikor nemleges választ kapott, felajánlotta, hogy ebben is segít, és megadott egy telefonszámot a fiatalasszonynak, aki tárcsázta is. A válaszoló azt mondta, hogy 10 ezer euróért beszerzi a szükséges iratokat. Némi alkudozás után abban egyeztek meg, hogy találkoznak Székelykeresztúron, ahol 4500 euró fejében megkapja az iratokat. A nőnek gyanúsnak tűnt az ajánlat, felkereste a rendőrséget, ahol közölték: valószínűleg, a Singer- vagy varrógépmódszerrel dolgozó csalókkal akadt dolga. A módszert országos szinten alkalmazzák, sokan estek áldozatul a régi varrógépeket birtokolók közül. Az eljárás az, amit ez esetben is megpróbáltak, a vége pedig általában az, hogy az iratokért kért összeg átadását követően a titokzatos gyűjtő eltűnik.

A hatóság emberei a tettenérés mellett döntöttek, a nő elment a Székelykeresztúron megszervezett találkozóra, ahol egy 32 éves férfitól 10 ezer lej, illetve egy arany nyaklánc ellenében megkapta az iratokat. Az egyenruhások ekkor lecsaptak a találkozóra, és őrizetbe vettek két férfit. Egy 42 éves férfi volt a csalás fő lebonyolítója, akinek gépkocsijában további bizonyítékokat találtak. A sepsiszentgyörgyi ügyészség tájékoztatása szerint utóbbi, azaz Stoica Nicolae Florin ellen tegnap hatvannapos hatósági felügyeletet rendeltek el, illetve csalási kísérlet gyanújával bűnvádi eljárást indítottak. (ndi)