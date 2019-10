Újabb halasztást kérnek a britek?

Ezt a brit kormány által a polgári peres ügyekben illetékes legfőbb skóciai bíróság elé beterjesztett jogi dokumentáció tartalmazza. Az Edinburgh-ban ülésező Court of Session tegnap kezdett tárgyalni egy keresetet, amelynek benyújtói – jogászok és skót parlamenti képviselők – azt kívánják kimondatni a bírósággal, hogy a brit kormányfőt jogi eszközökkel – akár szabadságvesztés kilátásba helyezésével is – kényszeríteni lehet-e a brexit halasztására, ha nincs megállapodás az EU-val a kilépési feltételekről. A kormányzó Konzervatív Párt keményvonalas brexittáborának egyik prominens képviselője szerint azonban a benyújtott dokumentáció nem azt jelenti, hogy Johnson a brexit halasztására készülne. Mint ismert, Boris Johnson a héten beterjesztette az Európai Bizottság elé a brit kormány megállapodási javaslatcsomagát a brexit feltételrendszeréről. London javaslata alternatív megoldásokat kínál az eredeti brexitmegállapodásban szereplő tartalékmegoldás – backstop – helyett arra, hogy miképp lehet elkerülni az ír–északír határon hosszú évek óta nem létező fizikai ellenőrzés visszaállítását a brexit után. Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke első reakciójában úgy fogalmazott, hogy a brit javaslatcsomag nem meggyőző. Az Európai Bizottság szerint a csomagban vannak előrelépést jelző pontok, de problémás elemek is. Leo Varadkar ír miniszterelnök szerint a brit javaslat nem teljesíti maradéktalanul a backstop-záradék célkitűzéseit.