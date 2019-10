A piros-fehérek öt nap alatt másodszor léptek pályára Botoșani megyében a municípiumi stadionban, előbb a Jászvásári Politehnica vendégeként játszottak döntetlent, ezúttal pedig az FC Botoșani ellen ismételték meg ugyanazt az eredményt. Pénteken hetedszer találkoztak a csapatok, a sepsiszentgyörgyi labdarúgóknak pedig hetedik nekifutásra sem sikerült legyőzni a moldvai együttest, amely négy győzelme mellett harmadszor osztozkodott a pontokon a háromszéki gárdával.

Az első félidőben a vendégek ellenfelük fölé kerekedtek, többet birtokolták a labdát, a támadójátékukra nem lehetett panasz, csak a befejezésnél akadt gondjuk, ugyanis Eduard Pap nagyszerű védéseket mutatott be. László Csaba csapata az első játékrészben hétszer találta el a kaput, miközben a házigazdák egyszer sem, így Fejér Béla védés nélkül mehetett szünetre. A háromszéki gárda már az első percekben veszélyeztetett, a remek napot kifogó Ronaldo Deaconu 25 méterről próbálkozott lapos lövéssel, nem sokkal később Nicolae Carnat egy szabadrúgás után csúsztatott fejjel a bal alsó irányába, viszont Pap bravúrosan hárított.

A 19. percben Deaconu szabadrúgásból betalált, a gólt azonban Ovidiu Hațegan érvénytelenítette, hiszen a beadás pillanatában három piros-fehér mezes is lesen volt. A szentgyörgyi csapat folyamatosan nyomás alatt tartotta ellenfele védelmét, azonban Pap előbb Gabriel Vașvari távoli lövését, ezt követően pedig Deaconu közeli próbálkozását mentette szögletre. A folytatásban Stefan Velev kétszer is veszélyesen célzott, majd Deaconu szabadrúgása is utat talált a védők között, de ezúttal is Pap akadályozta meg a gólszerzést.

A Sepsi OSK a szünet után hamar előnyhöz jutott: Carnat jobb oldali beadásánál Marcel Holzmann kézzel akadályozta a labda útját, így Hațegan a büntetőpontra mutatott, a tizenegyest pedig az 54. percben Vașvari higgadtan értékesítette (0–1). A háromszéki csapat ezt követően meglepő módon visszahúzódott, magára engedte ellenfelét, amely mindent megtett az egyenlítésért. Az FC Botoșani a 72. percben jegyezhette első kapu területére tartó lövését: a csereként pályára lépő Mihai Roman szabadrúgásból eltekert a sorfal fölött, Fejér viszont a gólvonalról öklözte ki a labdát.

A házigazdák nyomása a 84. percben érett góllá, amihez a vendégek hibája is kellett. Kilyén Szabolcs senkitől sem zavartatva a hazaadás mellett döntött, azonban passza rövidnek bizonyult, Roman lecsapott a labdára, majd a háromszéki kapust kicselezve a hálóba gurított (1–1). A ráadásban mindkét csapat megnyerhette volna a mérkőzést: előbb Velev lőtt az oldalhálóba egy ellentámadás végén, majd Minas Chalkiadakis próbálkozása pattant vissza a bal kapufáról. A Sepsi OSK megőrizte idegenbeli veretlenségét, viszont kiengedte kezéből a lehetőségét, hogy egy győzelemmel felsőházi rájátszást érő helyre léphessen.

László Csaba értékelt a mérkőzés után

„Irányítottuk a mérkőzést, ha nem követjük el azt a hibát, bármeddig játszhattunk volna, mert az FC Botoșani nem tudott volna gólt szerezni. Úgy gondolom, a csapatom jól játszott, ha ezt a jövőben is tudjuk folytatni, elmondhatjuk, hogy jó úton haladunk. Nem vagyok felhőtlenül boldog, mert Jászvásár és Botoșani ellen is többet hozhattunk volna ki, viszont előbbi ellen elfogadható volt a döntetlen, ezúttal azonban nyernünk kellett volna. Ezúttal úgy játszottunk, ahogy szerettem volna, ahogy elterveztük, viszont rengetegszer elmondtam, hogy abból a helyzetből nem szabad hazaadni a labdát. Nem tudom ezek a gyerekek honnan tanulják, hogy passzoljanak a kapusnak, az pedig elővágja a labdát. Ha nem helyeztek rád nyomást, játssz tovább és passzolj előre, ahova kell. Nem akarom azt mondani, hogy a Kilyén hibája volt, mert nem győztünk, nem haragszom rá. Ennyi erővel másra is haragudhatnék, hiszen a meccs helyzete Velev előtt adódott a hosszabbításban, és nem váltotta gólra” – mondta a vezetőedző.

1. Liga, alapszakasz, 12. forduló: FC Botoșani–Sepsi OSK 1–1 (0–0).

Botoșani, municípiumi stadion. Vezette: Ovidiu Hațegan (Arad). FC Botoșani: Pap – Holzmann, Chindriș, Haruț, Patache – Papa, Rodriguez – Askovski (Roman, 58.), Ongenda (Chalkiadakis, 64.), Ofosu – Moussa (Cîmpanu, 74.). Vezetőedző: Marius Croitoru. Sepsi OSK: Fejér – Ștefan, Bouhenna, Tincu, Kilyén – Deaconu (Flores, 77.), Vașvari, Velev, Carnat (Salli, 71.) – Karanović (Diakhité, 90+3.), Šafranko. Vezetőedző: László Csaba. Gólszerzők: Roman (84.), illetve Vașvari (54. – tizenegyesből). Sárga lap: Chindriș (73.), illetve Šafranko (62.), Karanović (67.), Kilyén (71.).

További eredmény: Craiova–Jászvásári Politehnica 1–1 (gólszerzők: Fortes 82., illetve Cristea 70.).

A rangsor:

1. CFR 7 3 1 28–8 24

2. Craiova 7 2 3 18–12 23

3. Viitorul 6 3 2 26–14 21

4. Medgyes 5 3 3 20–16 18

5. Jászvásár 4 6 2 15–11 18

6. Botoşani 3 7 2 18–18 16

7. Sepsi OSK 2 9 1 11–8 15

8. Astra 4 3 4 14–14 15

9. FCSB 4 2 5 13–17 14

10. Dinamo 4 1 6 15–20 13

11. Târgoviște 3 3 5 14–17 12

12. Hermannstadt 3 1 7 11–22 10

13. Clinceni 2 3 6 15–24 9

14. Voluntari 1 2 8 8–25 5

A 13. forduló programja: FC Hermannstadt–FC Voluntari (október 18., 18 óra), Dinamo–Medgyesi Gázmetán (október 18., 20.30 óra), Kolozsvári CFR–Craiova (október 19., 20.30 óra), Academica Clinceni–FC Viitorul (október 20., 15.30 óra), Sepsi OSK–Astra Giurgiu (október 20., 17.45 óra), Chindia Târgoviște–FCSB (október 20., 20.30 óra), Jászvásári Politehnica–FC Botoșani (október 21., 20.30 óra).