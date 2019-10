A házigazdák keretéből többen is hiányoztak, ennek ellenére a Győr kiválóan kezdte a mérkőzést. A vendégek időt kértek, ám Kari Brattset vezérletével a Győr hatékonyan támadott, Kiss Éva pedig a kapuban nyújtott kiváló teljesítményt. A Sävehof gondoskodott róla, hogy ne dőljön el idejekorán a mérkőzés, hiszen kétszer is sikerült két gólra felzárkóznia, de az ETO az első félidő második felében egy újabb ötgólos szériát produkált, és a szünetben megnyugtató előnnyel vezetett (17–11).

A győri csapat gyors, pontos játékával nem tudtak mit kezdeni a skandinávok, először a 37. percben alakult ki tízgólos különbség a csapatok között, ezt követően viszont néhány gyors ellenakcióval ismét csökkentette hátrányát a Sävehof. A hazaiak több lövést elrontottak, illetve Sofie Börjesson védett, de a svédek ezúttal csak hat találatra tudták megközelíteni a címvédőt. A hajrában Amandine Leynaud remekül védett, erre alapozva társai egy újabb nagyszerű sorozattal tették fölényessé sikerüket.

Magabiztosan kezdett a Ferencváros, amely 18 percen át vezetett, ekkor azonban megtorpant, majd egygólos hazai vezetésnél zavar támadt a vendégek játékában, a támadások pontatlanná váltak, és a norvég együttes – egyre nagyobbá téve a különbséget – a szünetig 16–11-re elhúzott. Ehhez hozzájárult, hogy az FTC két büntetőt is elhibázott, egyedül a 21. születésnapját éppen szombaton ünneplő Háfra Noémi állta a sarat, aki hétszer is eredményes volt az első harminc percben. A második játékrészben hamar elhúzott 18–12-re a hazai csapat, és bár ötgólnyira még feljött az FTC, közelebb már nem tudott kerülni, sőt, a norvégok a félidő derekán már kilenc góllal is vezettek, a vége pedig 31–22 lett.