A versenyzők két kategóriában álltak rajthoz, 11 férfi és 7 vegyes páros tette próbára magát, a kijelölt útvonal 4 kilométer hosszú volt. Szeptember 28-án napnyugtakor kezdtek, majd 29-én napkeltekor fejezték be a nem mindennapi megmérettetést, amely során a Molnár–Duca kettős 164 kilométert teljesített, emellett pedig 6150 méter szintkülönbséggel küzdöttek meg. A párosok maguk dönthették el, hogy fejenként hány kört teljesítenek, a Dinamo-BikeXpert-Superbet színeiben versenyző háromszéki sportoló és a Carcover Veloteca Racing Team színeiben tekerő bákói sportoló nyolc kilométerenként váltotta egymást, így fejenként 5 órát versenyeztek. Végül elsőként fejezték be a viadalt, viszont izgalmas volt a befutó, hiszen a második Sînza–Málnási páros is azonos idővel végzett, míg a harmadik a Pescaru–Dobre kettős lett.

„Nagyon izgalmas verseny volt, hiszen napnyugtától napkeltéig tekertünk a törcsvári kastély körül. A pályavonal nagy része a faluban vezetett, majd következett egy technikás lejtő, a 4 kilométeres kör pedig a várkertben ért véget. Emelkedőkben sem volt hiány, hiszen egy kör alatt 150 méter volt a szintkülönbség. A csapattársammal 8 kilométer megtétele után cseréltük egymást, a napfelkeltére kicsit elfáradtunk, viszont fantasztikus élményekkel gazdagodtunk. Tíz óra alatt 164 kilométert tekertünk, és ezalatt 6150 méter szintkülönbséget teljesítettünk. A pálya nem volt kivilágítva, így fejlámpákkal vagy a kerékpárra szerelt lámpákkal világítottuk magunk előtt az utat” – mondta Molnár Ede, aki szombaton a BikeXpert Alpine Challenge hegyikerékpáros versenyen készült rajthoz állni, azonban a viadalt az időjárási körülmények miatt későbbre halasztották.

Molnár Ede és társa, Bogdan Duca

Eredmények, Red Bull Vampire Trails, férfiak: 1. Molnár Ede és Bogdan Duca (Dinamo-BikeXpert-Superbet és Carcover Veloteca Racing Team) 10:01:27 óra (164 km), 2. Raul Antonio Sînza és Málnási József Attila (Carcover Veloteca Racing Team) 10:01:27 (164 km), 3. Patrick Pescaru és Vlad Dobre (NoMad Merida CST) 10:06:09 (164 km). (miska)