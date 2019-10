A Valentin Suciu irányította csíkszeredai csapat 3–0 arányú vereséget szenvedett a Mioveni vendégeként a másodosztályú labdarúgó-bajnokság 10. fordulójában, így az Argeş megyei együttes továbbra is őrzi veretlenségét, míg az FK Csíkszereda a kiesést jelentő 17. helyre csúszott a rangsorban.

A csíkszeredai labdarúgóknak a mutatott játék alapján kevés esélyük volt a pontszerzésre a veretlen Mioveni ellen, ugyanis a mérkőzést az első perctől a hazai gárda irányította, míg a másik oldalon a vendégek kevés veszélyesebb gólhelyzetet tudtak kialakítani. A házigazdák mindhárom találata szépen kidolgozott akció végén született: először a 12. percben Andrei Hergheligiu a tizenhatos vonaltól volt eredményes, majd a 45. percben Davide Massaro közelről gurított a kapuba. A vendégek számára az 59. percben adódott szépítési lehetőség, azonban Eder González fejese a felső kapufáról visszapattant, a labdát pedig a hazai védők Bajkó Barna elől tisztázták.

A végeredményt a 70. percben Massaro állította be, az olasz csatár senkitől sem zavartatva kapott labdát, így néhány méterről könnyedén a kapuba lőtte a labdát. A Mioveni tovább is növelhette volna előnyét, a 84. percben a kapu felé tartó labdát a szerb hátvéd, Slobodan Lalić a gólvonalról vágta ki. AZ FK Csíkszereda idénybeli negyedik vereségével a táblázat 17. helyére csúszott, míg a Mioveni négy döntetlent követően tudott ismét győzni, jelenleg második a rangsorban. A székelyföldi gárda szombaton 11 órakor az utolsó előtti Pandurii Lignitul Târgu Jiu együttesét fogadja.

„Még mindig rejtély számomra, hogy mitől tartunk annyira, főleg idegenben. Az ellenfél férfiasan játszik, mi pedig gyerekes tévedéseket követünk el, és nem merünk játszani, ez a legnagyobb probléma. Birtokoljuk ugyan a labdát, de segítünk az ellenfélnek, hogy átvegye az irányítást. Nagyobb ambícióra lenne szükség, és bátrabbnak kell lenni. Én félidő után is bíztam benne, hogy van esélyünk, ezért két csatárral játszottunk, változtattunk, de a beadásaink nem sikerültek, és lett ugyan egy kapufás helyzetünk, de ez kevés, hiszen nem ment be. Sok párharcot elveszítettünk, nem ők nyerték meg a párharcokat, hanem mi veszítettük el, majd fejben is összeroppantunk. Egy ilyen hideg zuhany után normális, hogy mindenki letört, de ezt át kell beszélni, nincs idő nyalogatni a sebeinket” – olvasható Valentin Suciu vezetőedző nyilatkozata a klub hivatalos oldalán. (miska)