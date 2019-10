A 16-szoros Grand Slam-bajnok – aki először indult a japán fővárosban – a verseny során egyszer sem vesztette el az adogatását, a fináléban pedig 1 óra 8 perc alatt diadalmaskodott, harmadik találkozójukon is legyőzve 30 éves riválisát. A 32 esztendős Đoković 76. trófeáját gyűjtötte be. A világranglistán 80. Millman – aki a selejtező első fordulójában három mérkőzéslabdát hárított – pályafutása második ATP-fináléját is elvesztette. Az elsőt tavaly áprilisban Budapesten vívta.

Az első helyen kiemelt Dominic Thiem nyerte a Pekingben rendezett kemény pályás tenisztorna férfiversenyét, aki a vasárnapi döntőben a görög Sztéfanosz Cicipász felett diadalmaskodott. Az osztrák játékos – aki már kijutott a novemberi londoni világbajnokságra – 2 óra 11 perces csatában gyűjtötte be pályafutása 15. trófeáját. Ez volt az első serlege, amelyet Ázsiában szerzett. A 26 éves Thiem harmadszor indult a kínai fővárosban, de korábban még meccset sem nyert.