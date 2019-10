Emléktábla Imreh Istvánnak

A sepsiszentkirályi rendezvényt Reményik Sándor-verssel nyitotta meg a helyi származású Komán Attila Ádám tanuló, az emléktáblát Kiss Áron, a helybeli unitárius egyházközség gondnoka és Komán László, az illyefalvi László Lukács-iskola igazgató-tanára leplezte le. A jelenlevőket Fodor Imre, Illyefalva község polgármestere köszöntötte, kiemelve, hogy az elmúlt évek helyi kincseinek megmentési folyamatába illeszkedik az emléktábla-állítás, amelynek megtartóereje van, és identitáserősítő elmélkedésre kell ösztönöznie a faluközösséget.

Az említett közművelődési egyesület nevében a szentkirályi gyökerekkel rendelkező Kiss Jenő nyugalmazott könyvtárigazgató és ötletgazda lényegre törő magyarázatát adta az emlékezéssorozat megszervezésének. Méltatta Imreh István munkásságát, olvasásra ajánlotta Imreh István jubileumra megjelent, Törvény és rend a székely faluközösségekben című össze­foglaló kötetét, amelynek témaköre másfajta, merőben mai és újraéledő gondolatokra kellene ösztönöznie a sarjadó vidék földet és erdőt művelő, óvó társadalmát.

Imreh István származásának egyik kiváló ismerője volt távolabbi rokona, néhai angyalosi dr. Imre Barna nyugalmazott mezőbándi, majd alsórákosi református lelkész, hely- és családtörténész, aki összeállította a közös gyökerű Imre família legpontosabb származási táblázatát, családfáját. Most, hogy Imreh István születésének jubileumára „hazaérkezett” szülőfalujába és Sepsibodokra, ahová gyermekéveinek emlékei kötötték, az Imreh Barna készítette háromszéki Imreh családfát is bemutathattuk az ünnepségen, amelyről csak most hallhattak a jelenlevők, hiszen haló poraiból mostanság éled újjá a mi tájainkon is a genealógia mint nélkülözhetetlen tudomány. Ebből derült ki, hogy Imreh István tudós unitárius papi família sarja, amire nem volt szerencsés gyakran hivatkozni a letűnt rendszer idején született önéletrajzokban. Imreh Barna kálvinista lelkész 1973-ban készített családfája szerint Imreh István legrégibb felmenője a szentkirályi Imreh János (szül. 1570 körül) pálosi ludi magister, unitárius tanító volt, aki 1599-ben elesett Sellenberknél. Páloson manapság nagyon nehéz magyar embert és még nehezebb unitárius vallásút találni. Fia, János, mint nemes ember 1614-ben lustrált, ennek fia Imreh Máté ürmösi unitárius pap és olthévizi esperes volt, felesége Maróczi Kata, Maróczi Albert aranyosszéki főkapitány leánya. Következik Imreh Sámuel, gróf Mikes Mihály tisztje, majd a szentkirályi Kis családba beházasodott Imreh József, akinek Anna testvére Ágh István unitárius püspök felesége volt. Imreh István másik felmenője Imreh József szentkirályi Sükösd leányt vett feleségül. Imreh István emlékét, a család génjeit Svédországban élő fiának családja, valamint Kolozsváron elhalt Mária lányának gyerekei hordozzák és örökítik tovább.

A koszorúzást állófogadás követte az ősi szentkirályi papilak udvarán álló öreg diófa alatt.