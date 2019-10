Idősek napja a hétköznapi gondok közepette

A hétköznapok gondjai nem vethetnek gátat az ünneplésnek Szotyorban sem. Miklós András falufelelős a szépkorúakat köszöntötte vasárnap a kultúrotthonban, dalos ajándékműsorral kedveskedett az ünnepelteknek a Kelemen Alpár mérnök-karnagy vezette szentivánlaborfalvi Székely István dalkör. Terülj-asztalkámra is sort kerítettek, eszem-iszomra is, néhány nyugdíjas házaspár még táncra is perdült.