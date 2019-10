Új bikaállomás

Az országban született bikák válogatott állományával telepítik be a bikaállomást. Az országos tenyésztési programban szereplő bikákat folyamatosan válogatják, a legjobbak kerülnek tesztelésre, majd engedélyezésre a bikaállomáson – mondta el érdeklődésünkre dr. Nagy Tamás, az Aberdeen Angus Egyesület igazgatótanácsának tagja. Az egyesület még júniusban vásárolt meg két farmot Maros megyében. Mindkettő uniós alapok felhasználásával létesült, de utóbb csődbe jutott.

A bikaállomás mellett, a második farmon egy szarvasmarha-begyűjtő és -eladó központot létesít az Aberdeen Angus Egyesület. Létesítésének célja, hogy az Aberdeen Angus szarvasmarhák tenyésztői itt tudják értékesíteni állataikat, kikerülve a köztes kereskedőket, kupeceket.

Az egyesületnek jelenleg mintegy ezer tagja van, farmjaikon 80–90 ezer Aberdeen Angus szarvasmarhát tartanak. A létszám folyamatosan változik.

A Pro Economica Alapítvány által meghirdetett, kis összegű mezőgazdasági támogatási program keretében számos gazda pályázott Aberdeen Angus szarvasmarhák – főként borjak, vemhes üszők és bikák – vásárlására. Dr. Nagy Tamás szerint mintegy 70–80-an éltek a pályázati lehetőséggel. Ennél sokkal többen igényeltek árajánlatot, de időközben meggondolták magukat, inkább a gépvásárlást választották, vagy az önrész hiánya miatt lemondtak a pályázásról.

A pályázók mintegy ezer Aberdeen Angus szarvasmarhát vásárolnának. Az állatok egy részét romániai farmokról tudják biztosítani, ha hiány lesz, a németországi Aberdeen Angus Egyesületen keresztül fognak jó minőségű szarvasmarhákat importálni – számolt be dr. Nagy.

Kovászna megyében is több gazda nyújtott be pályázatot Aberdeen Angus szarvasmarhák vásárlásának a támogatására.

Andrási Géza zágoni gazda tíz szűzüsző vásárlásának támogatására pályázott a Pro Economica Alapítván kiírásán. „Úgy látom, a húshasznú marhák, az Aberdeen Angus tenyésztése sokkal jövedelmezőbb, mint a tejelő szarvasmarhák, a pirostarkák tartása. A fejéshez ember kell, és ez a legnagyobb probléma, arra sem kapsz munkást, hogy egy zsák pityókát levigyen a pincébe, nemhogy állandó fejőt. Ezzel szemben az Aberdeen Angus marha jól bevált a szabadtartásban, kevés emberi munkaerőre van szükség, főként nyáron, a legeltetési időszakban. De télen is a család meg tudja oldani a takarmányozást, meg más feladatokat” – érvelt a húshasznú marhák tartása mellett a gazda.

Bagoly Csaba Kommandón foglalkozik állattenyésztéssel. Most váltana és nekifogna az Angus fajtájú húsmarhák tenyésztésének. Tíz vemhes üsző és egy fajbika vásárlásának támogatására pályázott. Könnyű a tartása, kevés emberre van szükség. A húsmarha szereti a legelőket, a gyengébb minőségűeket is. Végül könnyebb az értékesítése, akár szerződéses alapon is lehet nevelni az állatokat – magyarázta a gazda a húsmarha tartásának előnyeit. Ismeretünk szerint október közepe után kerül sor a pályázati eredmények közzétételére, ezt néhány nap fellebbezési határidő követi. A támogatási szerződések aláírására is sor kerül ebben a hónapban. Ezt követően a pályázónak szerződést kell kötnie a kiválasztott beszállítóval, kifizeti az előleget, majd ezek bizonylatával kérheti a támogatást az alapítványtól. Az alapítvány hivatalos honlapja szerint a támogatások igénylésének határideje november 16.