Mezőgazdászok fóruma

Háromszékről több mint száz gazda utazik az eseményre. A mezőgazdasági minisztérium által szervezett fórumon többek között felszólal Petre Daea agrárminiszter, Viorica Dăncilă miniszterelnök, Ioan Aurel Pop akadémikus, a Román Akadémia elnöke, valamint több civil szervezet képviselője is. A résztvevők számára Phil Hogan uniós mezőgazdasági biztos is üzenetet küld, ezt a hivatalos megnyitó után olvassák fel.

A fórumon díjazni fogják az ország legjobb mezőgazdászait, a kiemelkedő eredményeket elért farmereket. Több háromszéki gazda is kiválósági díjak várományosa, ezeket Viorica Dăncilă miniszterelnök fogja átadni. A kitüntetett gazdákról a Gazdakör jövő heti számában számolunk be.

A Fórummal párhuzamosan kiállítást is szerveznek, ahol agrár- és élelmiszeripari termékeket előállító vállalkozások mutathatják be termékeiket. A kiállítók között többen háromszéki hagyományos termékeket fognak bemutatni. A többnapos kiállítás a nagyközönség számára csütörtökön is nyitva tart, így sokan megismerhetik, megízlelhetik és meg is vásárolhatják Háromszék agrár- és élelmiszeripari kincseit.