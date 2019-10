Az igazgatónő elmondása szerint a 17.1-es számot viselő intézkedésnél (Növénykultúrák és állatok biztosításának támogatása) a pályázatokat november 30-ig lehet feltölteni. A pályázható összeg 42,8 millió euró. Nem fog elfogyni a kiírásban szereplő összeg, eddig mind­össze 1,51 millió euró értékben tettek le pályázatokat a biztosítási kiadások részleges visszaigénylésére. Megyénkből 14-en tettek le pályázatot, egy sertéstenyésztő és 13 növénytermesztő. A vidékfejlesztési szakemberek majdnem minden igénylést elbíráltak, most van folyamatban az első pályázatok kifizetése.

A kisgazdaságok 15 ezer eurós támogatásánál a benyújtási határidő ez év december 31-e, itt azonban biztos, hogy hamarabb elfogy a pénz, a hegyvidéknek elkülönített keretösszeg már el is fogyott. A hegyvidéken gazdálkodók a kiírásban szereplő 13,77 millió euróra 17,3 millió értékben töltöttek fel pályázatokat. Az ügynökség számítógépes rendszere úgy működik, hogy a keretösszeg 150 százalékáig enged pályázatokat feltölteni – ennél a kiírásnál egészen 20,65 millióig –, ezért még mindig lenne lehetőség új kérést benyújtani, pályázni azonban most már teljesen esélytelen. A hegyvidék esetében múlt héten az augusztus végéig letett, minimálisan 85 pontot elérő pályázatoknál meg is történt az országos eredményhirdetés. A sikeres pályázatok teljesen lefedték a rendelkezésre álló alapot, így a szep­temberben, illetve októberben letett (80 és 75 pontos) pályázatokra nem maradt pénz. Összesen 827 pályázat került fel a nyertesek listájára, sajnos, ebből mindössze három pályázó megyénkbeli, két méhész és egy növénytermesztő. A nem hegyvidéki kisgazdaságok pályázatainál a kiírt 32,13 millióra 34,9 millió értékben tettek le pályázatokat a hét végéig, a számítógépes rendszer a másfélszeres engedménnyel 48,2 millió értékig engedi újabb pályázatok letevését. Október 1-jétől a minimális pontszám 75-re esett, ezért valószínű, hogy néhány napon belül a számítógépes rendszer automatikusan leáll és nem engedi további pályázatok feltöltését.

A gyümölcsfeldolgozók létesítésére, illetve a már működők korszerűsítésénél (a 4.2a intézkedés 26,8 millió eurós keretösszege) a pályázatok benyújtásának utolsó határideje 2020. január 31-e. Ennél a fejezetnél 16,8 millió eurós keretösszege van az új feldolgozók létesítésének, 10 millió eurót a már meglevő, működő feldolgozók korszerűsítésére különítettek el. Lassan elfogy a pénz az első összetevőnél, az igazgatónő pénteki adatai szerint új feldolgozók létesítésére 16,6 millió euró értékben tettek le pályázatokat. A már meglévő feldolgozók korszerűsítésénél a leosztott 10 millió euróra azonban mindössze egy pályázatot tettek le 900 ezer euró értékben.

Szeptember 16-tól kezdődően közel 15 millió euró pályázható erdősítésre és védősávok létesítésére a vidékfejlesztési terv 8.1-es intézkedésének keretében. Az erdősítési támogatást a vidékfejlesztési alapból fizetik ki a kifizetési ügynökségen (APIA) keresztül, a pályázatokat is ezen intézményhez kell letenni, illetve feltölteni. Erről a pályázati lehetőségről is bővebb információt az apia.org.ro honlapon olvashatnak az érdeklődők, ugyanitt megtalálható az intézkedés pályázati tájékoztatója is. A támogatási kéréseket online kell feltölteni, de papírra nyomtatva is le kell tenni december 13-ig a kifizetési ügynökséghez. A támogatást igénylőnek a következő lépéseket kell megtennie: a kifizetési ügynökség szakembereinek segítségével azonosítania kell azokat a területeket, parcellákat, amelyeket erdősíteni szeretne. A technikai terv kidolgozását egy erdészeti szakember vagy cég végezheti (ennek költségei az első részlet kifizetéskor igényelhetőek vissza), és szükséges az erdészeti hatóság beleegyezésének megszerzése is. A támogatást igénylők lehetnek mezőgazdasági területtel rendelkező magánszemélyek, ezek egyesületei, valamint mezőgazdasági területtel rendelkező tanácsok vagy ezek egyesületei. A támogatást kéttípusú, fix összegű támogatás formájában fizetik: az első az erdő telepítésének és a terület bekerítésének költségeit, a másik részlet a fenntartás és ápolási munkálatok ellenértékét fedezi. A támogatás értéke attól függően változik, hogy a beerdősítésre váró terület sík-, domb- vagy hegyvidéken található. A pályázatokat pontozásos rendszer alapján bírálják el, ennek módszertana megtalálható a pályázati tájékoztatóban.