Zakuszkafesztivál Kovásznán

Harmadik alkalommal szervezett Zakuszkafesztivált a kovásznai Pokolsár Egyesület. A szombaton zajlott rendezvény zakuszkaversenyébe 31 üvegnyi finomsággal iratkoztak a konyhaművészetek és saját, illetve ismerőseik hasának elkötelezettjei – nemcsak kovásznaiak, hanem idegenből érkezettek is. A zsűrinek nehéz dolga volt, a finomságok sok esetben csak apró, szakemberek által észlelhető részletekben különböztek.

Reggel a jelenlévők – zömében civil szervezetek képviselői – a közös zakuszka elkészítésével foglalkoztak. Pucolták, darabolták, főzték a zöldségeket, közben szorosabbra fonták az egymás közötti kötelékeket, megosztották a zakuszkával – és nem csak – kapcsolatos tapasztalataikat. Időközben Dobra István mesterszakács zöldségből faragott mesterműveivel kápráztatta el a népes közönséget. A séf felajánlotta: ha van érdeklődés, háziasszonyok és férfiak, hobbiszakácsok számára is szervezne gasztronómiai dekorációs tanfolyamot.

A versenybe nevezett zakuszkákat a részt vevő civil szervezetek megbízottjaiból verbuválódott zsűri bírálta. Dobra István zsűrielnök a kitüntetések átadásánál nemcsak a díjat ismertette, kitért a döntés hátterében álló szempontokra is – miért volt jó egy-egy zakuszka, mire kell odafigyelni a készítésnél –, mindez a jelenlévők szaktudásának is jót tett.

A nagydíjakat nők vihették haza: a Zakuszkakirálynő címet Albu Ilona hódította el (ő már 2016-ban is megkapta a királynői rangot), az első udvarhölgy rangot Madarasi Rita vitte el, második udvarhölgy lett Tompa Zsuzsa, harmadik Fülöp Annamária – mindannyian kovásznaiak. Különdíjat kapott Vitus Márton – az öregúr Székről érkezett kezelésre Kovásznára, s a fesztivál hallatán félüvegnyi zakuszkával iratkozott be a versenyre. Kitüntetését megköszönve széki népdalokkal is szórakoztatta a jelenlévőket. A fesztivál jó hangulatát sikerrel erősbítette a fellépő Sicton és Background együttes.