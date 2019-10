Kortárs művészeti szemle

Az 1980-as években emigrált, Franciaországban megtelepedett Michel Gavaza 1994-ben alapította a Soleil de l’Est Nemzetközi Kulturális Alapítványt, céljául a kelet-európai, elsősorban a romániai képzőművészet népszerűsítését tűzte ki Nyugat-Európában – és Romániában. Az alapítvány alapítójának és vezetőjének nem titkolt célja a román diaszpórában a nemzeti öntudat erősítése, ugyanakkor az idők során rá kellett jönnie, az országban is felettébb szükséges a kortárs képzőművészet megismertetése, hiszen az eziránt érdeklődő közönség csak esetlegesen szembesül a ma alkotó művészek minél szélesebb palettáját felölelő tárlattal, a többnyire egyéni vagy kisebb csoportos kiállításokon pedig nem kapni átfogó képet arról, hol tartanak, milyen irányvonalakat követnek a hazai képzőművészek.

Michel Gavaza az elmúlt negyed­század során számtalan kiállítást szervezett Franciaországban, Belgiumban, Hollandiában, Dániában, Ausztriában, Olaszországban, Szlovákiában, Bulgáriá­ban, Romániában, 2001 és 2014 között pedig alkotótáborokat is tartott romániai képzőművészek számára többnyire franciaországi helyszíneken – ezt a tevékenységét azonban felfüggeszteni kényszerült, miután a táborokat kizárólag francia támogatással tudta megvalósítani, a román állam semmilyen anyagi hátteret nem volt hajlandó biztosítani hozzájuk. Gavaza ennek ellenére nem adta fel, ha alkotótáborokat már nem is tud rendezni, a kiállítások sorát nem szakította meg. Idén két franciaországi helyszínen, Tours-ban és Fondettes-ban mutatta be a nagyközönségnek a romániai kortárs képzőművészet egy-egy szeletét, Hágában pedig gyerekfoglalkozással egybekötött művészettörténeti barangolásra csábította az érdeklődőket. Az október 15-én megnyíló bukaresti csoportos kiállítás lesz az utolsó felvonása a Soleil de l’Est idei nyilvános tevékenységének: a Román Nemzeti Könyvtárban 47 művész mintegy 150 alkotása lesz látható, köztük olyanoké is, mint a sepsiszentgyörgyi Albert Levente, a székelyudvarhelyi Bíró Gábor, a nagyszalontai Köteles Róbert vagy a brassói Mattis-Teutsch Waldemar. Michel Gavaza ugyanis azt vallja, Románia értéktára úgy teljes, ha abból sem nemzetiségi, sem más megokolásból senki nem marad ki.