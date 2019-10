A Louvre kollekciójának negyedmillió darabját költöztetik

A Louvre gyűjteményének mintegy 250 ezer darabja költözik ki Párizsból a múzeum tegnap megnyílt új raktárába és megőrzési központjába. Jean-Luc Martinez, a Louvre igazgatója a The Art Newspapernek elmondta, hogy a francia fővárostól 200 kilométerre fekvő Livéinben létesült új intézmény nem lesz nyilvános, csak a kurátorok és a kutatók számára tart nyitva.

A Louvre kollekciójának negyedmillió darabját 2023-ra költöztetik át, elsőként a legnehezebbeket: október 28-án szállítják át a múzeum történeti kőtárából az építészeti emlékeket. Ezeket a szobrok követik majd. Brice Mathieu, az új központ igazgatója szerint a második világháború óta nem került sor egy gyűjtemény ilyen léptékű költöztetésére. A Louvre igazgatója szerint a távolság miatt az új helyszín nem ideá­lis, de nem volt más lehetőség, mivel a múzeum raktárainak zöme a Szajna vízszintje alatt található, ami áradás esetén komoly kockázatot jelent, Párizs környékén viszont nem találtak alkalmas helyszínt a raktárnak.

Amikor Martinez 2013-ban átvette a múzeum igazgatását, nagyszabású tervekkel állt elő. A piramis bejáratát 2014 és 2016 között alakították át, a múzeum gyűjteményeinek teljes átrendezése pedig szintén folyamatban van: a 17. századi francia festészet termeinek, valamint a holland és flamand galériák átrendezése után most az egyiptomi gyűjtemény következik. Felújították az iszlám galériát és a Mona Lisa termét is. 2020-tól további nagyszabású munkálatok kezdődnek: renoválják a Rohan-szárnyat, amely jelenleg az irodáknak és egy tűzoltóegységnek ad otthont. A 19. századi épületrészt Martinez 2025-re egy új galériává akarja változtatni, amelyben a 19. századi műtárgyak kapnának helyet. A 2027-re elkészülő új egyiptomi kiállítás mellett egy bizánci és egy etruszk művészetet bemutató galéria berendezését is tervbe vette az igazgató.

Martinez, aki a kilencvenes évek vége óta dolgozik a Louvre-ban, hangsúlyozta, hogy a Louvre-ral kapcsolatos elképzelései mind a gyűjteményekre koncentrálnak, de közben új régészeti feltárások megkezdését is szorgalmazza. Jelenleg Olaszországban, Bulgáriában, Romániában, Szudánban és Üzbegisztánban folynak ásatások a múzeum támogatásával, jövőre pedig a libanoni Bübloszban és Egyiptomban, a szakkarai Szerapenumban kezdődnek feltárások.