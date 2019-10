A Cenk alatti városban megtartott kupaversenyen 38 hazai csapat színeiben összesen 183 sportoló (76 lány/nő és 107 fiú/férfi) szelte a vizet a Mihai Mitrofan Olimpiai Uszoda medencéjében. A megyeszékhelyi Ciprian SK két úszója, Maria Raluca Artene és Barabás András is érdekelt volt a megmérettetésen, a két legjobb eredmény pedig az úszólány nevéhez fűződik, miután két bronzérmet is bezsebelt a 14–17 éves korcsoportban és a nyílt versenyben (ezen a viadalon az utóbbi kategória egyenlő volt a felnőtt korosztállyal, annak ellenére is, hogy az ott indulók nagy részét ifjúsági korú sportolók adták). A szentgyörgyi sportoló 32.09 mp-es időeredménnyel fejezte be az 50 méteres hátúszás selejtezőjét, ami simán elég volt a döntőbe jutáshoz. A fináléban Ciprian Grosu edző tanítványa javított korábbi idején, és 31.71 mp-es egyéni legjobbjával harmadikként csapott célba. A 15–16 éves korosztályban érdekelt Barabás András 50 méter gyorsúszásban a 11. (26:02 mp) és 50 méter pillangón a 12. (27.90 mp) lett. Gratulálunk sportolóinknak! (t)