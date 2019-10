Előző írásunk

A magyar festészet napja alkalmából jövő kedden megnyíló, Panteon című saját anyagával búcsúzik el közönségétől a felújítás előtt álló Székely Nemzeti Múzeum – közölte tegnapi sajtótájékoztatóján Vargha Mihály, az intézmény igazgatója. Azt is elmondta, a következő időszakban újabb helyszínekre viszik tárlataikat, most éppen azon dolgoznak, hogy a Lészen ágyú című kiállítást jövő tavasszal a budapesti Magyar Nemzeti Múzeumban mutassák be, mi több, szeretnék, ha Orbán Viktor miniszterelnök Gábor Áron ágyúja mellett mondaná el március tizenötödikei ünnepi beszédét.