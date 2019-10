ÚJ ÉRSEK GYULAFEHÉRVÁRON. Várhatóan november közepén nevezi ki Ferenc pápa a gyulafehérvári római katolikus érsekség új vezetőjét, miután Jakubinyi György érsek a nyugdíjazását kérte – adta hírül a Krónika, mely szerint a Csíkszeredában szolgáló Tamás József segédpüspök is nyugdíjba vonul. A lap értesülései szerint többen is esélyesek az érseki tisztség elnyerésére: Böcskei László nagyváradi megyés püspök, Schönberger Jenő szatmári püspök, Kovács Gergely okleveles posztulátor, Szénégető István Barnabás plébános, a főegyházmegyei családpasztorációs iroda vezetője, valamint Kerekes László szentszéki tanácsos neve is felmerült Jakubinyi György lehetséges utódjaként.