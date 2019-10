Magyar Polgári Párt: Lemondásra szólítják fel Mezei Jánost

Nyílt levélben szólította fel lemondásra Mezei Jánost a Magyar polgári Párt több tagja is, akik kifogásolják a pártelnök „megosztó és kirekesztő politikáját”, s kérik, vessen véget a kizárásoknak. Elfogadhatatlannak tartják továbbá, hogy Mezei a szabályokat áthágva, kiszolgáltatja és bábként vezeti az alakulatot.

A sajtóhoz eljuttatott levél aláírói – önkormányzati vezetők és tanácsosok mellett Pethő István választmányi elnök, Biró Zsolt és Kulcsár-Terza József parlamenti képviselők, helyi és megyei szervezetek vezetői, elnökségi és alapító tagok – rámutatnak, „érthetetlen okok miatt azok kerültek a vádlottak padjára, akik az elmúlt időszakban eredményeket mutattak fel, a nemzetpolitika koordinátái szerint képviselték a pártot, illetve szabálytalanságokra hívták fel a figyelmet”. Kifejtik, a párt vezetőjével szembeni bizalmatlanság a szervezetek java részénél és a párt közmegítélésében is tetten érhető. Felróják, hogy Mezeinek nem sikerült új programmal, új politikai irányvonallal előállnia, s úgy vélik, az alakulat korábban elért eredményei is veszélybe kerülnek. Emlékeztetnek a székelyudvarhelyi szervezet legutóbbi, alapszabályba ütköző ülésének lebonyolítására, melyen a szervezet elnökének, Gálfi Árpádnak eltávolítására tettek kísérletet, illetve kizárására is.

A levélben felidézik, a Magyar Polgári Pártot a politikai pluralizmus iránti igény, a választás szabadságának gondolata hozta létre. „Az erdélyi magyar többpártrendszer olyan érték, amelyre szüksége van közösségünknek, a választópolgárok bölcsessége pedig több esetben visszaigazolta, hogy értik és támogatják ezt a nemzetpolitikával is összhangban lévő programot és cselekvési tervet. Az MPP addig őrzi meg létjogosultságát, ameddig a választás szabadságának jegyében úgy viszonyul a politikai verseny és együttműködés kérdéséhez, hogy az nem csak a magyar érdek érvényesítését, hanem a magyarok közötti békességet is erősítse” – olvasható az állásfoglalásban. Úgy vélik, ezek az értékek most veszélybe kerültek.

„Mi, a Magyar Polgári Párt jövőjéért aggódók kötelességünknek érezzük jelen nyílt levélben is felszólítani a párt elnökét, hogy vessen véget a megosztó és kirekesztő politikának, vessen véget a sorozatos kizárásoknak, a kizárásokkal való fenyegetéseknek. Mi, a lelkiismeret pártján szeretnénk maradni, amint azt egyik pártjelszavunk is hirdeti” – fogalmaz a Tusnádfürdőn október 8-án megfogalmazott levél 22 aláírója.