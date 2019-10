Sepsiszentgyörgyön kissé lassan indult be a játék, sőt, másfél perc erejéig vezetett is a bukaresti csapat. Miután a zöld-fehérek belelendültek a játékba, teljesen megváltozott az összecsapás képe, és Zoran Mikes tanítványai simán nyerték az első negyedet (28–6). A második játékrész ott folytatódott, ahol az előző véget ért, s a 18. percben Chrissy Givens duplájával a Sepsi-SIC már 50 pontnál járt. Az első félidő 53–21-es eredményét a SIC-es Annemarie Gödri-Părău állította be, és csapata 32 pontos, megnyugtató előnnyel vonult az öltözőbe. A térfélcsere után a házigazdák lezserebbre vették a játékot, és a bukaresti vasutas lányok büntettek is. Lassan fogyni látszott a zöld-fehérek előnye (66–42). Az utolsó tíz percet már komolyabban vették a szentgyörgyiek, akik közelről és távoltól egyaránt megszórták ellenfeleiket, végül 36 pontos különbséggel győzedelmeskedtek (90–54). A párharc legeredményesebb játékosát az alsó-háromszéki gárda adta. Andra Mandache 22 pontot szerzett, a túloldalon Stanici (Diaconu) 19 egységig jutott.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, Nyugati csoport – 3. forduló: Sepsi-SIC–Rapid 90–54 (28–6, 25–15, 13–21, 24–12) Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna. Mintegy 800 néző. Vezette: Sorin Drugău, Böjte László, Diana Oprea. Sepsi-SIC: Givens 13/3, Gödri-Părău 6, Mandache 22/6, Demeter 5, Topuzović 10/9–Mîrne-Nagy, Kovács 10/6, Cătinean 6, Orbán 5, Vučetić 9, Butler 4. Edző: Zoran Mikes. Rapid: Burlakova 6, Lupusavei 4, Cazacu 3/3, Vlad 5, Stanici (Diaconu) 19/3–Bejan, Cuațu 7/3, Manea 8/3, Cândoi, Pantazi, Anghel, Grigore 2. Edző: Dan Militaru. Kipontozódott: Vučetić (38.).

A Kézdivásárhelyi SE csapata 8–0-s rohammal indította marosi meccsét, és Farkas Alpár lányai ponterős játékuknak köszönhetően 7–30-ra hozták az első negyedet. A másodikban sem lazítottak a céhes városbeliek, akik egymás után dobták a kosarakat, és 35 pontos előnnyel a tarsolyukban vonultak szünetre (15–50). A harmadik játékrészben a KSE sem erőltette különösebben a játékot, s Kayla Mobley-ék arra törekedtek, hogy tisztes távolságban tartsák a Sirius csapatát (29–61). Az utolsó negyed kiegyensúlyozott küzdelmet hozott, de a felső-háromszékiek győzelme egy pillanatra sem forgott kockán (43–80). A találkozó legjobbja Mobley lett, aki dupla duplával (23 pont, 14 lepattanó) zárt.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, Keleti csoport – 1. forduló: Marosvásárhelyi Sirius–Kézdivásárhelyi SE 43–80 (7–30, 8–20, 14–11, 14–19). Marosvásárhelyi, városi sportcsarnok. Vezette: Vlad Potra, Ștefan Atomulese, Szőcs Janka. Marosvásárhelyi Sirius: Badi 5, Feiseș 1, Mészáros 8/3, Gál 8/6, Dunbar 5–Bobar 7, Borșan 2, Szász 3, Pálfi, Kertész, Kleemann 4/2, Bokor. Edző: Ionel Bruștur. KSE: Czimbalmos 4, Vega 17/6, Domokos 6, Dănălache, Mobley 23/3–Debreczi 11, Lénárt, Holinka-Miklós 11/9, Kozma 4, Bara-Németh, Tuchilus, Bandi 4. Edző: Farkas Alpár.

Szombaton, a pontvadászat következő fordulójában a Sepsi-SIC a Târgoviște vendége lesz, míg a Kézdivásárhelyi SE hétfőn késő délután a Kolozsvári U csapatát fogadja.