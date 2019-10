Jó hétvégét és idényt zártak a háromszéki motokrosszosok, miután a sepsiszentgyörgyi Tompa Krisztián megnyerte a román bajnokság MX2-es kategóriáját, míg az ozsdolai Ördög Zoltán második lett a 85 köbcentis géposztályban. A ciolpani-i viadal egyben a Balkán-bajnokság utolsó megmérettetése is volt, amelyet Ördög Zoltán szintén a második helyen fejezett be.

Szombaton és vasárnap Ciolpani adott otthont a négyfordulós román moto­krosszbajnokság utolsó viadalának, amelyet a sepsiszentgyörgyi Tompa Krisztián úgy nyert meg, hogy a két futam egyikén sem talált legyőzőre. Tompa korábban a pontvadászat másik három versenyén is diadalmaskodott, és így 2013 után ismét román bajnok lett. A megmérettetés a Balkán-bajnokság utolsó állomása is volt egyben, amelyet sportolónk szintén megnyert, de mivel a sorozat más versenyein nem vett részt, így csak ezzel a futamgyőzelemmel büszkélkedhet. „Annak ellenére, hogy makacs vállsérülése miatt egész évben nem tudott százszázalékos teljesítményt nyújtani, remek ez az eredmény. Egy bajnoki cím, az bajnoki cím, és elégedett vagyok mindazzal, amit elért a fiam” – nyilatkozta érdeklődésünkre Tompa Csaba, motorosunk édesapja, aki azt is elárulta, hogy Krisztián a napokban újabb vállműtéten esett át, és felépülése várhatóan hat hónapot vesz igénybe.

A felső-háromszéki Ördög Zoltán idén a 85 cm3-es kategóriában volt érdekelt, a román bajnokság előző három versenyét a második helyen fejezte be, most viszont harmadikként intették le, és így csapatársa mögött ezüstéremmel zárta az országos bajnokságot. Ördög a Balkán-bajnokság utolsó futamán is harmadik lett, és összességében második volt a sorozatban. „Zoltánnak ez az első éve a 85 cm3-es géposztályban, s ennek tükrében nagyon remek ez az eredmény. Végig meccseltünk az ellenfeleinkkel, keményen harcolt, de még van, ahová fejlődni” – mesélte megkeresésünkre Ördög István, az ozsdolai motokrosszos édesapja, edzője.

Eredmény: * Ciolpani, 85 cm3: 1. Marius Achim Popovici (Top Cross Oto­peni), 2. Hrisztijan Georgjev (bolgár), 3. Ördög Zoltán (Top Cross Otopeni) t MX2: 1. Tompa Krisztián (Sugás Motoros Klub), 2. Petru Iosif (Top Cross Otopeni), 3. Balázs István (Marosvásárhelyi VSK) * román bajnokság, végeredmény, 85 cm3: 1. Marius Achim Popovici, 2. Ördög Zoltán, 3. Mihai Roman Dine (Top Cross Otopeni); MX2: 1. Tompa Krisztián, 2. Balázs István, 3. Petru Iosif t Balkán-bajnokság, végeredmény, 85 cm3: 1. Hrisztjian Georgjev, 2. Ördög Zoltán, 3. Viktor Boriszlavov.