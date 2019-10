Pénteken kezdődik Gyergyószentmiklóson a romániai nemzetiségi színházak fesztiválja, amelyen 14 város színháza húsz előadást mutat be négy különböző nyelven – közölte a szervező Figura Stúdió Színház.

A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház Sam, avagy felkészülés a családi életre című előadását mutatja be Gyergyószentmiklóson

A 13. Nemzetiségi Színházi Kollokvium név alatt ismert seregszemle október 11. és 20. között zajlik Gyergyószentmiklóson. A sűrű programra való tekintettel két másik Hargita megyei színház is teret biztosít egy-egy előadásnak, az udvarhelyi Tomcsa Sándor Színház saját előadását mutatja be a székhelyén, a csíkszeredai Csíki Játékszín pedig az Aradi Kamaraszínház produkcióját látja vendégül. A tíznapos rendezvényen a szervezők színházi előadásokkal, kiállításokkal, filmvetítéssel, műhelymunkával, felolvasószínházzal, könyvbemutatóval és könyvvásárral várják az érdeklődőket.

Előadásokat mutat be az Aradi Kamaraszínház, a Bukaresti Állami Zsidó Színház, a Figura Stúdió Színház, a Kolozsvári Állami Magyar Színház, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata, a nagyszebeni Radu Stanca Színház német tagozata, a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata, a nagyváradi Szigligeti Színház, a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház (a Sam, avagy felkészülés a családi életre című, Bocsárdi László által rendezett előadást, szerk. megj.), a Csíki Játékszín, a Temesvári Állami Német Színház, a Temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház, a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház, a kézdivásárhelyi Udvartér Teátrum, valamint az Újvidéki Színház.

A zömében magyar és német nyelvű kőszínházak mellett több független színházi társulat is jelen lesz, meghívást kapott a bukaresti Giuvlipen roma színházi társulat, a marosvásárhelyi Yorick Stúdió és 3G Színház, de mozgásszínházi előadással a sepsiszentgyörgyi M Studio, valamint Cári Tibor színházi zeneszerző CT Project – Sculpting Sounds című koncertje is szerepel a Kollokvium programjában.

A fesztivál ideje alatt egy rendhagyó színházi esemény, vacsoraszínházi előadás is megtekinthető lesz a Marosvásárhelyről érkező Magaskonyhaművészett nevű kezdeményezés jóvoltából. A színházi program mellett számos kísérőprogram várja az érdeklődőket. A Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárban a Simándy József operaénekes születésének 100. évfordulójára szervezett kiállítást, kortárs drámákból készült felolvasó-színházi előadásokat tekinthet meg a közönség. Lesz filmvetítés is, Reisz Gábor Rossz versek című nagyjátékfilmjét mutatják be. Emellett Hodgyai István színházi plakátjaiból, valamint Benedek Levente grafikus kollázsmunkáiból nyílik kiállítás.