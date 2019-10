A tölcsérgombák 1.

Népi nevei a Székelyföldön: fehér árpaalj (Borszék, Gyergyó), fehér peszterge, fődi lasa (Sepsikőröspatak), szürke lasa (Csíkszentmihály), szürke pereszke, szürke peszterge (Sepsikőröspatak), őszi lasa (Csíkszentmihály), őszi pisztiric (Csíkborzsova), őszi pitric (Borszék, Gyergyó); Erdélyben és Moldvában: cigányszekér (Krizba, Barcaság), fehér nyikoréc (Pusztina, Moldva), ördögszekér (Krizba, Barcaság), szürke tölcsérgomba (Apáca, Barcaság).

Fiatalon domború, majd ellaposodó, szürke színű kalapja van. Lemezei fehéresek, krémsárgák, a kalap húsáról könnyen leválaszthatók. Tönkje bunkó alakú, gallérja, bocskora nincs. Fűszeres szagú és ízű. Szeptembertől novemberig lomb- és fenyőerdőkben fellelhető gyakori faj. Ehető, de fogyasztás előtt érdemes leforrázni. Egyeseknek megárthat, allergiát okozhat. Általában azt ajánlják tájainkon, hogy más gombákkal vegyítve, illetve például a lila pereszkéhez hasonlóan készítsük meg. Perifériálisnak számít néhány tájegységünkben, de egyre népszerűbb.

Van olyan tölcsérgombánk is, mely egyes helyeken viszonylag népszerű, a piacon is fellelhető, máshol nem is tudnak róla. Ilyen a Kárpátalján s néhol a Felföldön (Kishontban) kedvelt rozsdasárga tölcsérgomba (Panalepista flaccida), illetve valószínűleg a sereges tölcsérgomba (Clitocybe gibba) is.

Zsigmond Győző