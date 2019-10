Az erdővidéki vendégforgalom érdekében

Barót csatlakozhat a Kovászna Megyei Turizmusáért Egyesülethez – adta áldását a városi tanács a Lázár-Kiss Barna András polgármester által előterjesztett tervezetre a legutóbbi ülésen. Az elöljáró úgy véli, az egyesületi tagság hasznot jelent nem csak a város, hanem a környékbeli községek számára is, hiszen annak tevékenysége révén – általa rendezvények érkeznek és pályázatokban vesznek részt – ők is a figyelem középpontjába kerülnek.

Az elöljáró szerint a város javát szolgálja a társulás, hiszen így nem egyedül, hanem az elmúlt években egyre komolyabb sikereket kifejtő egyesülettel közösen léphetnek fel a közös cél, a megyei idegenforgalom fellendítése érdekében. Az együttműködés anyagilag is megéri Barótnak: az évek óta üresen álló épületet (a lottózó melletti egykori vulkanizálóműhely) az egyesület fogja felújítani és információs irodát rendez be ott, az alkalmazott fizetésének egy részét is fedezik.

Minden bizonnyal hozzájárulnak a régiót népszerűsítő honlap és kiadványok elkészítéséhez is. „Barót gazdasága szempontjából kiemelten fontos lenne, hogy az idegenforgalom fellendüljön. Szükségünk van az annak köszönhető beruházásokra, fejlesztésekre és munkahelyekre, ehhez pedig mi a népszerűsítéssel és az érdeklődök útba igazításával tudnánk hozzájárulni. Így a világ bármelyik pontjáról elérhető, többnyelvű honlapunk lesz, az ide érkezők számára kiadványokat szerkesztünk, s irodánk munkatársának olyan személyt választunk, aki idegen nyelvet beszél, és vállalja, hogy huszonnégy órában elérhető” – nyilatkozta Lázár-Kiss Barna András.

Grüman Róbert, Kovászna Megye Tanácsának turizmusért felelős alelnöke szerint, bár Barót nem annyira felkapott turisztikai célpont, mégis fontos, hogy belépett az egyesületbe, hiszen a kistérség egyetlen városaként, illetve annak szó szerinti központjaként is jelentős szerepet kell vállalnia az erdővidéki idegenforgalom fejlesztése érdekében. „Örvendek a baróti tanács döntésének. Hamarosan leülünk a város vezetésével és a vendéglátásban érdekelt szereplőkkel, s számba vesszük, mit tehetünk közös erővel. Én azt remélem, hogy az iroda munkájának – aminek fenntartásához a megye is rendel részt – látszata lesz, és nagyobb szerephez jut Erdővidéken a vendéglátás” – nyilatkozta Grüman Róbert.

A Kovászna Megyei Turizmusért Egyesület adatai szerint az elmúlt években egy­aránt öt-tíz százalékkal nőtt a turisták és a vendégéjszakák száma is. A megyei tanács alelnöke szerint ehhez hozzájárult az is, hogy az általuk meghívott újságíróknak, bloggereknek és közvélemény-formálóknak köszönhetően a megye nem csak a negatív híreknek köszönhetően került az érdeklődés középpontjába, hanem a szervezett kulturális és turistacsalogató gasztronómiai rendezvényeik által is, és azt remélik, jó szolgálatot tesz ez ügyben az okostelefonokra fejlesztett applikáció is. A megyében még Sepsiszentgyörgyön, Kovásznán, Kézdivásárhelyen, Ozsdolán, Zabolán és Csernátonban működik információs iroda.