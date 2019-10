Ki veszít a végén?

Azt már megszokhattuk, hogy úgy váltanak pártot a román képviselők, szenátorok, mint más alsóneműt, nem számít ideológia, eszme, aki többet ígér, az nyeri el szavazatukat, de az Romániában is példátlan, hogy egy hét alatt kétszer is megtegyék ezt egyesek. No, most ezzel is szembesülhettünk, mintha hazárdjátékot játszanának, úgy emelik a tétet, s lesz majd, aki miniszteri bársonyszékkel, egy újabb parlamenti mandátum ígéretével, zsíros állással gazdagabban zárja a műsort. Akadnak olyanok is, akik két kapura játszanak, s csak az utolsó percben, az erőviszonyok alakulása alapján döntenek arról, melyik oldalhoz csatlakoznak, s vannak bőven sunyi haszonlesők, akik bárhogy voksolnak, a győztes oldalon kötnek ki végül, legyen az bármelyik is.

A honatyák becstelen ide-oda csapódásánál is látványosabb a pártelnökök küzdelme, hisz igazi nagy tétje számukra van a holnapi szavazásnak. A bizalmatlansági indítványt kezdeményező liberálisok szinte láthatatlanok, a háttérben bonyolítják a nagy alkukat, ám ha veszítenek, az nem csak Ludovic Orban nimbuszát tépázza meg, de államelnök-jelöltjükét is, Klaus Iohannis ugyanis szinte naponta megígérte, hogy most végre megszabadítják az országot a vörös veszedelemtől, az SZDP-től. Kisebb a tét a Románia megmentését hirdető Mentsétek meg Romániát Szövetség számára, ők buktatnák a kormányt, de igen óvatosan nem ígérnek semmit. Igazán jelentős súlya a mai szavazásnak Viorica Dăncilă számára van, hisz ha veszít, mindent elbukik, nemcsak a miniszterelnöki tisztségből kell eloldalognia, de valószínű, pártja is rögtön szabadulna tőle. Így nem csoda, hogy a legnagyobb „lefizetési” játszmák az SZDP-ben folynak. A jámbornak tűnő elnök asszony kedd este zsarolt, fenyegetett, ígért. Meglebegtette ismét a bűnvádi eljárások mumusát, annak veszélyét, ha nem ők nevezik ki az ügyészeket, polgármestereikben pedig tudatosította, hogy millióktól esnek el, ha nem tartják kordában képviselőiket, s hagyják félreszavazni őket. Egy zárt ülésről kiszivárgott hangfelvételek igazolják, hogy csak Liviu Dragnea került börtönbe, szelleme, módszerei jelenleg is ott kísértenek az SZDP-ben.

A mai parlamenti szavazásnak bármi lehet a kimenetele. Ha marad kormányon az SZDP, folytatódik ámokfutásuk, és még mélyebb gazdasági bizonytalanságba lökik az országot mérhetetlen, fedezet nélküli osztogatásaikkal. Ha buknak, jön a káosz és a bizonytalanság. A képviselők, szenátorok voksolnak, mi így is, úgy is veszítünk.