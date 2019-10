Hagyományőrző hétvége Szörcsén

Szombaton leghamarabb a főzőversenyre beiratkozott csapatok – a Szörcsei Szabadtűzi Lovagrend, a Szörcsei Nőszövetség, a Sógorok, a Kátés Góbék és az ozsdolai Lókötők – érkeztek, díszítették a sátrai­kat, készítették az anyagokat, és hamarosan neki is láttak a főzésnek. A főzőverseny rajtja előtt Bacsó István székelytamásfalvi lelkész tartott áhítatot, a család közösségalkotó szerepéről beszélt.

A délelőttöt Csáki Balázs tette érdekessé, hisz a sólyomröptetést nemcsak a gyermekek, hanem a felnőttek is nagy figyelemmel kísérték. A solymász a solymászat történtébe is beavatta a résztvevőket, egy-két szakmai titkot is elárult, és a közönség nagy örömére a két vörösfarkú ölyv mellett egy uhu baglyot is bemutatott.

Ezt követően a terménykiállítást nyitották meg, és megkezdődött a focibajnokság is. A gyermekek nemezeltek és csuhébábukat készítettek Konsza Júlia tanárnő és Barabás Zsombor Béla tanító irányításával a szörcsei református egyházközség által rendelkezésre bocsátott fűtött imateremben. Délben a 15. Székely Határőr Gyalogezred öltözet- és zászlóbemutatót tartott, a Kézdiszéki Huszár Hagyományőrző Egyesület tagjai pedig számos lelkes gyermeket lovagoltattak meg.

Az addigra elkészült finom tokányokat kéttagú zsűri, Kádár Gabriella és Vatány Tünde bírálta el. Az eredményt mindenki nagy érdeklődéssel várta – a legnagyobb meglepetést a Kátés Góbék csapata okozta finom ízeikkel, ám a nyertes a Szörcsei Nőszövetség lett, s minden csapat értékes ajándékcsomagot is kapott.

Ebéd után a sepsiszentgyörgyi Sasíjászok tartottak egy rendkívül látványos és történelmi információkban gazdag bemutatót. Ezt követően a Riverenza táncegyüttes középkori táncokkal szórakoztatta a jelenlévőket, majd az Arany Griff Rend lovagjai csapták össze középkori fegyvereiket. Késő délután a vetélkedők eredményeit díjazták a szervezők, időközben pedig fafaragással ismerkedhettek az érdeklődők a kézdivásárhelyi Csiszár Dénes Tanműhely oktatóinak jóvoltából. A nap élő zenés táncházzal zárult, ahol Kocsis Hunor és Lilla felcsíki táncokat tanított.

Vasárnap istentiszteleten vett részt a közösség, amelyen a falu időseit ünnepi műsorral köszöntötték a fiatalok, hangsúlyozva fontos szerepüket a családon belül. A helyi nőszövetség ajándékkal és kínálmációval lepte meg a jelenlévőket. Az ünnepség keretében emlékeztek meg az aradi vértanúkról is.

Kiss Erika