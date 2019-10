A gidófalviak is büszkék jeles őseikre, és tisztelik őket, meg is emlékeznek róluk. Az 1989-es változás után – mihelyt a körülmények lehetővé tették, 1992-ben – méltóképpen emlékeztünk meg Czetz Jánosról is. Az ünnepélyt el sem tudtuk képzelni az örménység jeles személyiségének jelenléte nélkül. Az ünnepi misét/istentiszteletet az akkor még gyergyószentmiklósi plébános Puskás Attila (aki nem azonos a Sepsiszentgyörgyön élő Puskás Attila nyugalmazott tanárral – szerk. megj.) végezte a gidófalvi református templomban. A budapesti Hadtörténeti Múzeum igazgató ezredese, dr. Lugosi József és a későbbi igazgató-ezredes, dr. Kedves Gyula is jelen volt, azzal a küldetéssel, hogy rendezzék be a Czetz-múzeumot. Akkor erre objektív okok miatt nem kerülhetett sor, de Czetz János Társulatot alapítottunk, és anyagi hozzájárulásainkkal sikerült létrehozni az emlékszobát. A helyiséget a református egyház bocsátotta rendelkezésünkre a templom bejáratával szemben, ott indult be; azóta a Székely Nemzeti Múzeum és dr. Kedves Gyula jóvoltából korszerűsítették, és ma is működik.

Czetz János emlékét Gidófalván nem csak egy szoba őrzi, hisz valóban „többet érdemel”, hanem ott van a központban, a községháza falán a Székely Mikó Kollégium egykori növendékei által állított márvány emléktábla, valamint egy dombormű is, és a helybeli iskola a változás után hamarosan felvette Czetz János nevét.

Október 6-án Sepsikőröspatakról (ahol 2005 óta élek) a gróf Kálnoky Ludmilla Alapítvány kirándulást szervezett, amelyen 47-en vettünk részt. A nap folyamán többek között megkoszorúztuk a nyergestetői emlékművet, és beszéltem Czetz János életútjáról is.

Gratulálunk a gyergyószentmiklósi örmény közösségnek a gidófalvi örmény-székely ősöktől származó honvédtábornok emlékére állított első erdélyi kültéri szoborért, de úgy vélem, nem lehetett teljes a megemlékezés és az ünneplés: véleményem szerint Gidófalva részéről legalább egy-két illetékes személyt is meghívhattak volna. Lényegében e kis hiányosság, a gidófalviak mellőzése, kifelejtése késztetett e sorok megírására.

Tisztelettel: Para Zoltán

volt gidófalvi iskolaigazgató