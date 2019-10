„Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordotok, és megkönnyítelek titeket... S megtaláljátok lelketek nyugalmát.” (Máté 11:28, 29)

Szívünk mély fájdalmával, Isten akaratába belenyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, após, testvér, rokon, a kisborosnyói

DAMÓ GYULA

nyugalmazott tanító

türelemmel viselt, hosszas betegség után életének 86., házasságának 57. évében csendesen visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2019. október 11-én, pénteken 14 órakor lesz a családi háztól.

Szerettei

4314228

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a lécfalvi születésű kisborosnyói

KOLOZSI ANDRÁS

életének 90. évében elhunyt.

Temetése 2019. október 12-én, szombaton 14 órakor lesz a kisborosnyói temetőben.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

4314251

Az Urat dicsőítetted életeden át, hangod betöltötte Isten házát hosszú éveken át. Ezrek szívébe helyezted az Urat énekeddel, most búcsúzol mindenkitől tiszta szívvel.

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, férj, testvér, keresztapa, rokon, barát és jó szomszéd, a bikfalvi születésű kökösi

KÓRÉH ISTVÁN

kántor

szerető szíve életének 64., házasságának 24. évében 2019. október 10-én hirtelen megszűnt dobogni.

Drága halottunk földi maradványát október 12-én, szombaton 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a kökösi ravatalozóháztól a református temetőben.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4314256

Isten akaratába belenyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

özv. FARAGÓ DEZSŐNÉ

KOVÁCS ETELKA

életének 87., özvegységének 12. évében 2019. október 9-én visszatért Teremtő Atyjához.

Temetése 2019. október 12-én, szombaton 13 órakor lesz református szertartás szerint a családi háztól a székelypetőfalvi temetőben.

A gyászoló család

779

Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél. Szívünkben itt él emléked örökre, ha látni akarunk, felnézünk az égre. A csillagok között utazol tovább, ott várj ránk,

ha időnk lejárt.

Hatalmas és mérhetetlen fájdalommal tudatjuk, hogy a drága, jóságos feleség, édesanya, nagymama, testvér, keresztanya és rokon, a nagyborosnyói születésű

id. VARGA ERZSÉBET

(szül. SIMON)

74 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének.

Utolsó földi útjára pénteken 15 órakor kísérjük a sepsiszentgyörgyi közös

temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4314234



Részvét

Őszinte részvétünket, együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a kisborosnyói DAMÓ GYULA nyugalmazott tanító elhunyta alkalmából.

A Vitézi Rend

Háromszéki Törzse

4314248

Az Erdélyi Vitézi Rend őszinte részvétét fejezi ki a gyászoló családnak a néhai kisborosnyói vitéz DAMÓ GYULA nyugalmazott tanító, rendtársuk elhunyta alkalmából.

4314252



Megemlékezés

Egy szomorú őszi napon életed véget ért, bánatot hagyva ránk örökre elmentél. Emléked itt maradt szívünkben örökre. Szomorú szívvel emlékezünk ifj. DEMETER JÓZSEFRE halálának huszadik évfordulóján. Nyugodjon békében.

Hozzátartozói

4313/b

Kegyelettel emlékezünk drága szüleinkre, az alsócsernátoni NAGY KÁROLYNÉ SÁRIKÁRA és NAGY KÁROLYRA haláluk 30., illetve 22. évében.

Gyermekeik

780

„Ó, Istenem, miért is születtem, ha ily hamar lefolyt az életem? Nekem nem fáj többé a földi szenvedés, ez volt felettem az isteni végzés. Legdrágább kincsetek itt van eltemetve, jó szüleim, nem leszek felejtve? Hozzatok virágot fiatok sírjára, szülői jóságotok az Isten megáldja. Drága testvéreim, nektek is kívánok hosszú életet és sok boldogságot. Búcsút, köszönetet mondok mindenkinek, aki életemben szeretett engemet.” Szívünk soha el nem múló szeretetével emlékezünk a drága jó gyermekre és testvérre, a sepsiszentgyörgyi születésű uzoni ifj. KISS

JÁNOSRA, akit ma öt éve 33 évesen ragadott magával a kegyetlen halál szerettei köré­ből. Fájdalommal gondolunk rá. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Bánatos szülei, testvérei

és azok családja

4314192

Kegyelettel és soha el nem múló fájdalommal emlékezünk az olaszteleki FODOR LÁSZLÓRA halálának második évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke

áldott.

Bánatos özvegye és szerettei

20353

Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, nyugalmadat nem zavarja semmi. Szívünkben helyedet nem pótolja senki, őrizzük, emléked, nem fogunk feledni. Fájó szívvel emlékezünk ifj. KISS JÁNOSRA halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Bánatos hozzátartozói

4314138

Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, sírodra szálljon áldás és nyugalom. Álmaid a földben legyenek csendesek, Isten őrködjön pihenésed felett. Fájó szívvel emlékezünk

a ma hat hete elhunyt

magyarhermányi

BOGDÁN EMMÁRA.

Szerettei

4314238