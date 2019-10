És a katonák Afganisztánba mentek, ahelyett, hogy az úgynevezett Székelyföldre jöttek volna harcolni a belső ellenség ellen. Szerencsére most már a szakértők pontosan felmérték a helyzet súlyosságát és rájöttek az ellenség taktikájára és aljasságára, ami abban nyilvánul meg, hogy nem a határ menti régiókat támadják, hanem az ország szívét célozzák meg. De most már végre sor került a Concordia–19 fedőnevű akcióra Hargita és Kovászna megyében, amit természetesen Bukarestből irányítanak. Az éles szemű és eszű Marin Botea dandártáborok, a hadsereg vezérkari főnökségének hadműveleti vezetője szerint ez a régió Grúziához és Kelet-Ukrajnához hasonlóan „veszélyes zóna”. Aztán egy elegáns (száj)mozdulattal elterelte erről a szót, mondván, hogy azért választották ezt a régiót, mert a felelős intézmények, amelyek most részt vesznek a gyakorlatokban, már a pápalátogatáskor is bebizonyították nagyszerű együttműködésüket. Ez azt is jelenti, hogy sem Balázsfalva, sem Jászvásár nem volt a helyzet magaslatán a pápa védelmét illetően. Csak esetleg Bukarestet lehet megemlíteni, amelyik a harmadik helyszín, ami részt vesz ebben a hadgyakorlatban. De azt is sugallják, hogy az ellenség bizony az ország fővárosát sem szándékszik kímélni.

Az is köztudott, hogy az itt jelenleg még (de remélhetően már nem sokáig) többségben élő nemzeti kisebbség (magyarul a magyarok) nemzetbiztonsági kockázatot jelent olyannyira, hogy például a csíkszeredai kórházat nem merték bevonni a gyakorlatba, mert ott bizony kisebbségi orvosok is vannak, és azok egy tényleges konfliktus esetén a sebesültektől magyarul kérdeznék meg, hogy mi fáj? Ha azok nem tudnának válaszolni, akkor nem foglalkoznának ellátásukkal. És éles helyzetben, ha tényleg felrobbantják a sörgyárat és nagy mennyiségű sör (folyékony kenyér) kerül a levegőbe, aminek páráját a gyanútlan járókelő belélegezi, és heveny alkoholmérgezést kap, akkor, ha az illető ittasan, románul danol, nem részesítenék, csak elsősegély-elnyújtásban. Állandóan lehet olyanokat is hallani, hogy ha az ún. Székelyföldön valaki románul kér kenyeret az bizony éhen marad. Aztán arra is képesek, hogy – mint a Gyárfás Jenő Képtár estében – a román feliratot a magyar elé teszik, és nem föléje, ahogy a törvény előírja. Mert itt a román törvényeket nem akarják betartani. Az is közismert, hogy az itteni terroristák mennyire találékonyak, hisz tűzijátékok felhasználásával akartak merényletet elkövetni Kézdivásárhelyen. Ilyesmiben nagy hagyományaik vannak a székelyeknek, hisz élt itt egy Gábor Áron nevű alak is, aki ágyúöntéssel foglakozott. Most biztosan titokban interkontinentális ballisztikus rakétagyártáson dolgoznak.

A LARICS szerint ebben a hibrid hadviselésben Magyarország jelenti a fő veszélyt, amely ugyan kicsike, de miniszterelnökük Orbán Viktor néha találkozik a nagy Putyinnal, és ki tudja, miről beszélnek? Az is érdekes, viszont nem baj, hogy az orosz medvével a francia elnök, Emmanuel Macron és a német kancellár, Angela Merkel is tárgyal. Orbán Viktor azt szeretné, ha Kolozsvárra, sőt, Bukarestig gyorsvasutat építhetnének ki, és autópályáikat összekötnék a mieinkkel, mert azokon közlekedve aztán, Putyin segítségével, sokkal hamarabb lerohanhatná Erdélyt és eljutna Bukarestig. Szerencsére a mi hazafias érzületű kormányaink minden ilyen galád javaslatra nemet mondanak. Inkább mi se közlekedjünk autópályán és gyorsvasúton, minthogy ők könnyebben idejöhessenek. Mindenféle gazdaságfejlesztési programokat hirdetnek meg, és az így nyert pénzzel akár még egy traktort is vehet a nyertes, de ami még rosszabb, egy magyar megvehet néhány hektár román földet is! Aztán ki tudja, mi történhet?! Hátha az illető fogja magát és a jó minőségű termőföldet vagonokra rakva kiviszi az országból. Még a fekete-tengeri gázra is szemet vetettek, és el akarják vezetni az országból nyerészkedési céllal, mondván, hogy nálunk sok háztartásba amúgy sincs bevezetve a földgáz, és vegyiparunk sincs olyan, amelyik azt fel tudná dolgozni.