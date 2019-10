Megjegyezte, a korábbi településvezetők „nem merték bevállalni”, hogy a közigazgatási törvényben előírt húszszázalékos küszöb alatti magyarság felé megtegyék ezt a gesztust, ám a mostani elöljáró – a Szociáldemokrata Párt színeiben megválasztott Horia Vasile Scubli beváltotta a 2016-os helyhatósági választásokkor tett ígéretét. A magyar közösség azonban nem sokáig örülhetett a magyar feliratoknak, hiszen azok csütörtökre eltűntek a táblákról. „Sajnos megtörtént. Egyszerűen lekaparták a betűket. A feliratokat az útügyi igazgatóság csináltatta, és öntapadós betűkkel írták fel, ezeket eltüntették” – nyilatkozta Béres István, aki feljelentést tett ismeretlen tettes ellen. (Maszol)

PUSZTÍTANAK A MEDVÉK. Háztáji gazdaságokba hatoltak be medvék a héten, két éjszaka is a Maros megyei Ratosnyán, ahol hat sertést pusztítottak el. A prefektus összehívta a sürgősségi helyzeteket kezelő helyi bizottságot. Mircea Duşa elmondta, csak az elmúlt napokban 15 medvét láttak Maros megyei településeken. Ratosnyán hétfő éjszaka egy, a szerdára virradó éjszaka folyamán pedig öt disznót pusztított el a medve. A prefektus az illetékes vadásztársaságokat felszólította, kérvényezzék a medvék kilövésének engedélyezését. Ebben az évben 14 ilyen kérvényt nyújtottak be, de ezek közül csak hármat hagyott jóvá a minisztérium. A Maros megyei környezetvédelmi ügynökség vezetője szerint a megyében az optimális medvelétszám 240 lenne, az intézmény becslései szerint azonban 761, a vadásztársaságok közlése értelmében pedig 1286 egyed él a megye területén. (Agerpres)

KAMPÁNYIDŐ. Nehezményezte Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, hogy a javában kampányoló Kelemen Hunor, az RMDSZ államfőjelöltje részt vett és fel is szólalt a Sapientia Tudományegyetem kolozsvári karán október 3-án szervezett ünnepségen. AZ EMNT elnöke közleményében azt írta, „joggal tevődik fel a kérdés, pártsemleges magyar egyetemünk évnyitóján milyen alapon tart szónoklatot a román utódkommunistákkal időről időre elvtelen szövetségre lépő RMDSZ-pártelnök?!” Tőkés ugyanakkor azt is sérelmezi, hogy sem az EMNP, sem a MPP vezetőit nem hívták meg a Sapientia kolozsvári rendezvényére. Felidézte, „1999/2000-ben az erdélyi magyar történelmi egyházaink akkori vezetői – érseke és püspökei – hozták létre a Sapientia Alapítványt, illetve a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemet – éppenséggel az RMDSZ elhibázott felsőoktatási politikájának korrekciójaképpen és gáncsoskodó magatartása ellenében, Orbán Viktor miniszterelnök hathatós támogatásával”, s megjegyezte, az RMDSZ „csak utóbb sorakozott fel a Sapientia mellett, annak a közismert opportunista elvnek megfelelően, hogy amit nem tudsz megakadályozni, annak állj az élére”. (Főtér)

RENDELLENESSÉGEKRE VADÁSZNAK. Továbbra alkalmazza az egészségügyi tárca az „álruhás páciens” módszert a kórházakban uralkodó helyzet felmérésére, a szabálytalanságok feltárására. Sorina Pintea egészségügyi miniszter elmondta, jelenleg 14 ilyen páciensük van, általuk próbálnak több dolgot ellenőrizni, beleértve a higiéniai körülményeket is – mondta, hiszen maga is ugyanezeket a dolgokat ellenőrizte a be nem jelentett kórházlátogatásain. Vizsgálják az egészségügyi személyzet viselkedését, illetve a páciensek és a hozzátartozók viszonyát a személyzettel, s elemzik mindkét fél magatartásformáját. (Agerpres)

NŐK A VOLÁNNÁL. Egyre több nőt alkalmaznak hivatásos gépkocsivezetőnek a hazai fuvarozási cégek, a hölgyek a nyerges vontatók kormánya mögött megtett külföldi utaktól sem riadnak vissza. A Pro TV riportja szerint a szakcégek szívesen alkalmaznak nőket is, akiket hat hónapos tanfolyamon képeznek ki nyerges vontatók vezetésére. A riportban megszólaló Marcela Poenarut a jó fizetés is vonzotta, három év szakmai tapasztalattal nettó 6–7 ezer lejt keres havonta, férfi munkatársaira sincs panasza. Beszámolója szerint az sem fordult vele elő, hogy rádudáljanak a hosszú útjain. Munkaadója jelenleg 19 nőt foglalkoztat hivatásos gépkocsivezetőként. (Maszol)