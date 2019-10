Licit a közösségért

Ötödször tartott Sepsiszentgyörgyön Civil Licitet a Háromszéki Közösségi Alapítvány (HKA). A meghirdetett három program támogatása mellett az adományozók a közösségi szemlélet népszerűsítését is vállalták.

A nemrég nyílt Fapados kávézóban össze­gyűlt mintegy két tucat érdeklődőt köszöntve Bereczki Kinga ügyvezető a nyugati mintára nálunk is meghonosított, az adakozó kedvet és a szakmai­ságot ötvöző esemény eddigi háromszéki eredményeit ismertette. Eszerint két városban, a megyeszékhelyen és Kézdivásárhelyen szerveztek összesen nyolc akciót, és mindenik alkalommal sikerült a kitűzött célt megvalósítani, a rövid, két-három hónapos időtartamú projektek mindenike megkapta a tervezett támogatást, és meg is valósultak. Össze­sen 62 174 lej gyűlt így össze, de az anyagiakon túl a szociális, turisztikai, természetvédelmi területen megvalósított, a tehetséggondozást, a néptáncot, a városszépítést vagy éppen az iskolai kirándulásokat célzó kezdeményezések valójában a közösségépítés eszközei is: a saját környezetünk iránti felelősségérzetet növelte gyermekekben és felnőttekben, résztvevőkben és adakozókban egyaránt.

Az idei licitre beválogatott három terv is ezt a célt szolgálja. Az egyenként hatperces bemutató után az adományozók két szakaszban ajánlhattak fel összegeket (a szabályzat szerint a legkisebb tétel 50 lej volt). Legnagyobb támogatást – 8700 lejt – a Kovászna Megyei Vöröskereszt által lebonyolítandó Első karácsony varázsa című projekt kapta, amelynek során tizennégy nehéz sorsú gyermeknek teszik emlékezetessé az ünnepet (az ajándék, meleg ruha és cipő mellett figyelemmel és törődéssel is megajándékozzák őket). A szabályzat értelmében a licit közvetlen tétje a főtámogatói cím elnyerése, ezt a karácsonyi program esetében Bakk-Vitális Kinga, a Zarah Modem és a New Fashion vezetője szerezte meg.

A Taposó című projekt révén a Mikes Kelemen Líceum és a Székely Mikó Kollégium közös elemi tagozatos iskolaudvara újul-szépül meg, az elnyert 6600 lejből tartalmas, a tanulást és szórakozást is segítő időálló színes ábrákat festenek az aszfaltra, amelyek nem csupán hangulatosabbá, hanem vonzóbbá is teszik a szünetekben eltöltött időt. Főtámogató: Ördög Csaba (Ördög Kft.).

A HKA nagy sikerű, immár több éve futó Nem térkép e táj című programja is szerepelt a támogatandó elképzelések listáján, az adományozott 6500 lej kiegészíti az alapítvány által erre a célra elkülönített össze­get, így mind a huszonnégy nyertes pályázó osztályközösség, vagyis több mint ezer iskolás tanáraikkal együtt megszervezheti a tervezett honismereti kirándulását (eddig egyébként több mint tízezer diák vehetett részt ilyen eseményen). A projekt főtámogatója Fleckhammer Ottó (ELCO Rt.), a HKA kuratóriumának elnöke.

Összességében tehát 21 800 lej gyűlt össze az ötödik sepsiszentgyörgyi civil liciten, amelyre nemcsak a megyeszékhelyről, hanem Kézdivásárhelyről is érkeztek adományozók.