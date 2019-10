Erdoğan 3,6 millió szíriai menekülttel fenyeget

Erdoğan úgy fogalmazott: Ankarának könnyű a dolga, csak megnyitja a kapukat. A török államfő egyúttal kijelentette: Brüsszel térjen magához. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke szerdán arra szólította fel Törökországot, hogy azonnal állítsa le az offenzívát. A katonai beavatkozás elsősorban a Népvédelmi Egységek (YPG) nevű kurd milícia ellen irányul, amelyet a NATO-szövetséges Egyesült Államok képzett ki és látott el modern fegyverekkel az Iszlám Állam terrorszervezettel szemben folytatott harc során. Ankara az YPG-t biztonsági fenyegetésnek és terrorszervezetnek tartja, miután szerinte a szíriai kurd fegyveresek a Törökországban tevékeny Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) szakadárjainak szövetségesei.

A török hadsereg ellenőrzése alá vonta a kijelölt célpontokat Északkelet-Szíriában a Béke Forrása fedőnevű hadművelet során – közölte tegnap a török védelmi minisztérium a Twitteren. A tárca hozzátette, hogy a katonai beavatkozás légi és szárazföldi műveletei az éjszaka során is sikeresen, a tervnek megfelelően zajlottak.

Az offenzíva szerda délután a tüzérség és a légierő csapásméréseivel kezdődött meg a szíriai Rász-el-Ain és Tell-Abjad településnél, ahol a török szárazföldi alakulatok késő este lépték át a határt. A kommandósok helyi idő szerint 22 óra magasságában kezdték elbontani a korábban létesített, mozgatható tömbökből álló betonfal egyes elemeit.

Az Anadolu török állami hírügynökség tegnap arról számolt be, hogy a légierő és a tüzérség eddig 180 ellenséges célpontot semmisített meg, köztük búvóhelyeket. Tegnap a déli órákban Törökország szíriai szövetségese, a Szíriai Nemzeti Hadsereg (SNA) ellenzéki milícia is belépett az Eufrátesztől keletre fekvő szíriai területekre. Akna- és rakétagránátok csapódtak be tegnap a délkelet-törökországi Sanliurfa és Mardin tartományban, Akcakale, Ceylanpinar és Nusaybin településen, négy civil, köztük egy szíriai állampolgárságú, kilenc hónapos csecsemő is meghalt – jelentette az NTV török hírtelevízió. Sanliurfa tartomány kormányzói hivatala közölte, hogy egy másik áldozat az akcakalei körzeti adóhivatal egyik férfi dolgozója volt.

Az NTV-információ szerint már több mint 170 akna- és rakétagránát esett török területre azóta, hogy Ankara szerda délután hadműveletet indított Északkelet-Szíriában az általa terrorszervezetnek tekintett Népvédelmi Egységek (YPG) nevű kurd fegyveres csoport ellen. Sanliurfában találat érte még Birecik települést is. A lövedékek többsége amerikai és orosz gyártmány – mutatott rá az NTV. A támadásokban eddig a két szomszédos tartományban összesen 70-en sebesültek meg, őket kórházba szállították. A török védelmi minisztérium tegnap közleményben tudatta: az YPG milicistái iskolákból és kórházakból adják le a lövéseket, így a török hadseregnek nem áll módjában közvetlenül viszonozni a tüzet. Elővigyázatosságból Törökország számos határ menti iskolájában tanítási szünetet rendeltek el a hatóságok. Eközben az Anadolu török állami hírügynökség arról számolt be, hogy a török hadsereg már hét falut „tisztított meg a terrorizmustól”.

Önmérsékletre és a további lépéseik alapos megfontolására szólította fel az Észak-Szíriában szemben álló feleket az elkezdődött török hadművelettel kapcsolatban Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója csütörtökön Moszkvában újságíróknak nyilatkozva. Mint mondta, a visszafogottságra azért van szükség, hogy a politikai rendezés ne szenvedjen kárt. Hangsúlyozta, hogy a Szíriában folytatott hadművelet során meg kell kímélni a polgári lakosságot. Rámutatott, hogy a stabilizáló intézkedéseket az összes etnikai és vallási csoport érdekeinek figyelembe vételével kell alkalmazni. Usakov hangsúlyozta, hogy Oroszország megértéssel viszonyul Törökország határvédelemmel kapcsolatos aggályaihoz, de felhívta a figyelmet arra, hogy „vannak kulcsfontosságú nemzetközi jogi normák, amelyek a terrorizmus elleni harc és a szíriai béke helyreállítását célzó közös erőfeszítések alapját jelentik”.