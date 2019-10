Hatósági razzia

A hatósági akció a közrend és közbiztonság megőrzését célozta a közélelmezési egységek körzetében, valamint az esetleges bűncselekmények felderítésére, a balesetek megelőzésére irányult, miközben igyekeztek kiszűrni azokat is, akik illegális személyszállítást folytatnak. A három és fél órás razzia idején a rendőrök 127 polgárt igazoltattak, és 86 gépkocsit is ellenőriztek, s ezzel párhuzamosan tájékoztatták az érintetteket azokról a jogszabályi változásokról, amelyek a járművezetés közbeni mobiltelefon-használatot szigorítják. A rendőrök 8 biztonsági őrt és 12 kereskedelmi egységet is ellenőriztek, elkoboztak továbbá 0,7 köbméter fát, 31 alkalommal pedig bírságoltak is – derült ki a megyei rendőr-felügyelőség közleményéből. (dvk)