Kormányalakítás jövő héten: A liberálisoknak áll a zászló

Várhatóan a Nemzeti Liberális Párt (NLP) alakítja meg a következő kormányt – jelentette be Klaus Iohannis pénteken a parlamenti pártokkal folytatott első egyeztetése után. Az államfő már a jövő hét elején, legkésőbb kedden megnevezi miniszterelnök-jelöltjét, az előrehozott választások lehetőségéről pedig az elnökválasztás után kíván tárgyalni.

Egyelőre „átmeneti kormánya” lesz Romániának, amelynek a mandátuma legfeljebb egy évre szól – közölte Iohannis, hangsúlyozva, hogy politikai, nem szakértői kormányban gondolkodik, de semmiképp sem fog szociáldemokrata miniszterelnököt kinevezni. Elmagyarázta azt is, hogy előrehozott választásokat csak szilárd parlamenti többséggel, igen bonyolult és hosszadalmas műveletek után, leghamarabb jövő tavasszal lehet kiírni (ha addig minden feltétel teljesül), és ez a megoldás azzal jár, hogy a parlamentben csütörtökön megbukott Dăncilă-kormány akár jövő nyárig is az ország élén maradhat ügyvivőként, ami az államfő szerint elfogadhatatlan. Elmondta: a pénteki konzultációk alkalmával egyedül az NLP vállalkozott a kormányzásra, ezért valószínű, hogy ez a párt fog – egymagában vagy más pártokat is bevonva – kormányt alakítani. Hozzátette: ezt az elképzelést a jelek szerint a többi parlamenti párt hajlandó támogatni.

Az újabb mandátumra pályázó államfő újabb támadást intézett az SZDP ellen: elvesztegetett időnek nevezett minden további napot a szociáldemokraták vezetése alatt, és óva intette a Dăncilă-kormányt attól, hogy ügyvivőként „elköltse a románok pénzét”. Iohannis szerint a következő kormánynak az SZDP által elkövetett hibákat kell majd kijavítania, ugyanakkor cáfolta, hogy a bérek és nyugdíjak lefaragása következne: ezt az SZDP által terjesztett hazugságnak nevezte. Az SZDP egyébként nem vett részt az államelnök által kezdeményezett tanácskozásokon, és erről a párt a sajtóból értesült: habár többen készültek arra, hogy részt vegyenek a küldöttségben, Viorica Dăncilă egy tévéinterjúban közölte, hogy az államfőre hagyja az új kormány megalakításának felelősségét.

A pénteki egyeztetésekre az SZDP-t utolsónak hívta meg Klaus Iohannis, aki elsőként volt pártját fogadta. Az NLP jelenlegi elnökét, Ludovic Orbant javasolta miniszterelnöknek, pár órával később pedig egy névsor is kiszivárgott a lehetséges miniszterjelöltekről, illetve arról, hogy az NLP legtöbb 16 minisztériumban gondolkodik, ami kétharmada az SZDP-s kormánynak.

Nem lesz bércsökkentés

Nem fogják lefaragni a közalkalmazottak bérét és a nyugdíjakat – jelentette ki Ludovic Orban NLP-elnök, hangsúlyozva, hogy pártja is a lakosság jövedelmeinek növelésében érdekelt, de ezt nem megalapozatlan közigazgatási döntésekre, hanem a reálgazdaság fejlődésére, a befektetői légkör javítására, a versenyképesség növekedésére akarja alapozni. Ludovic Orban az államfővel folytatott egyeztetés után elmondta: pártja egyetért azzal, hogy a legjobb megoldás az előrehozott választások kiprovokálása lenne, ehhez azonban olyan paktum szükséges, amelyben a jelenlegi parlamentben kialakítandó többség vállalja, hogy – két egymást követő kormányjavaslatot elutasítva – hozzájárul mandátuma lerövidítéséhez. Amennyiben nem sikerül ehhez a bonyolult procedúrához megszerezni a képviselők és szenátorok többségének támogatását, az NLP vállalja, hogy új kormányt alakítson a vele együttműködni hajlandó parlamenti erőkkel – jelentette ki Orban, leszögezve, hogy az SZDP-vel semmiképp sem kíván együtt kormányozni.

Az RMDSZ is adna kormányfőt

Az RMDSZ vállalná, hogy a következő kormány miniszterelnökét a magyar érdekképviselet soraiból jelöljék – jelentette be pénteken Kelemen Hunor szövetségi elnök. Amennyiben ezt a megoldást az államfő nem támogatja, az RMDSZ egy „független, de nem technokrata”, a pénzügyi-gazdasági szférából érkező miniszterelnököt is elfogadna, aki olyan politikai kormányt vezetne, amelyben a szociáldemokrata kormányt megbuktató pártok vennének részt. Kelemen Hunor csak harmadik opcióként, „tartalékmegoldásként” számol azzal a lehetőséggel, hogy az NLP elnöke, Ludovic Orban legyen a miniszterelnök. Az RMDSZ elnöke szerint fennáll a veszélye annak, hogy a választásokig hátralévő időszakban mindenki az NLP kormányán „fenné a fogát”, és rendkívüli módon megnövekedne a kockázata annak, hogy egy év múlva ismét a baloldal nyerje a választásokat, amivel elszállna az esélye annak, hogy a következő években jobbközép kormány vezesse Romániát, ahogyan azt az RMDSZ is szeretné.

Az RMDSZ nem támogatja, hogy előrehozott parlamenti választásokat provokáljanak ki a Dăncilă-kormány bukása miatt, mert ez azt jelentené, hogy jövő tavaszig ideiglenes kormány vezetné az országot, nem lenne megszavazott költségvetése, és Romániának hónapokig nem lenne parlamentje – közölte Kelemen Hunor. Rámutatott: jövő február előtt nem lehetséges előrehozott parlamenti választásokat szervezni, mert a parlamentet leghamarabb az új államfő beiktatása után, decemberben lehet feloszlatni. Az előrehozott választások kiprovokálása – amihez a parlamentnek az államfő két egymást követő miniszterelnök-jelöltjét el kellene utasítania – azt jelentené, hogy a jövő évi állami költségvetést júniusig nem lehet elfogadni, tehát az önkormányzatoknak még később lesz elfogadott költségvetésük. Az RMDSZ elnöke szerint „felelőtlenség lenne ilyen pénzügyi-politikai válságba sodorni az országot, a 2020-as választási évet a parlament által megszavazott költségvetés nélkül kezdeni”.

Kelemen Hunor úgy látja: Romániának mielőbb működőképes kormányra van szüksége, amely megszervezi a választásokat és felelős költségvetési politikát folytat. Az RMDSZ álláspontja szerint a következő kormánynak egyéves mandátuma lesz, el kell fogadnia a költségvetést, meg kell szerveznie a novemberi elnökválasztást, majd a jövő évben az önkormányzati és parlamenti választást, gyakorlatilag ügyviteli hatásköre lesz, tartózkodnia kell a túlkapásoktól, és főleg attól, hogy sürgősségi kormányrendeletekkel avatkozzon bele a törvényhozásba bármilyen témában.