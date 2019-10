A United by Music Románia Alapítvány a hasonló hollandiai szervezet mintájára jött létre 2018-ban azzal a céllal, hogy lehetőséget nyújtson a zenében tehetséges fogyatékkal élőknek a fejlődéshez és bekapcsolja őket a hazai és nemzetközi zenei vérkeringésbe. A vonatkozó program része a tehetségkutató verseny, aminek Sepsiszentgyörgyön van már előzménye, hisz a Diakónia Keresztyén Alapítvány és az Írisz Ház 2011 óta szervezi meg évente az Outsider Music Fest fesztivált, de ennél annyival több és komplexebb, hogy a legtehetségesebbeket az alapítvány továbbra is támogatja zenei karrierjük építésében. Szakemberek készítik fel a fiatalokat fellépésekre, és az alapítvány meg is teremti számukra a megmutatkozás lehetőségét.

A tavalyi, első tehetségkutatóra harmincheten jelentkeztek elsősorban Hargita, Kovászna és Maros megyéből, a zsűri tizenkilenc fiatalt válogatott be a döntőbe, az első United by Music Románia együttest a legjobb tíz énekesből és hangszeresből hozták létre. Jutalomkirándulásként a hollandiai partnerhez látogattak, ahol a vendéglátók fellépéseket biztosítottak számukra, és az együttes két tagja részt vett a Dél-Koreában tartott speciális sportolimpia kísérőrendezvényeként szervezett speciális zenei fesztiválon. Az alapítvány kuratóriumának holland tagja szerint ezt állandósítani kellene, erre legközelebb a 2022-ben Berlinben sorra kerülő speciális olimpián lesz lehetőség, de azt is elképzelhetőnek tartja, hogy idővel sikerül létrehozni a speciális zenei olimpiát is. Yoris von Wijngarden a tájékoztatón elmondta, kezdetben nem gondolták, hogy az általuk Hollandiában indított zenei program ilyen népszerű lesz, jelenleg azt tapasztalják, egyre több helyen igénylik ezt a fajta tehetséggondozást.

Az említett tízfőnyi együttes eddig két alkalommal táborozott együtt, ennek eredménye az a három dal, amelyeket október 20-án az árkosi református templomban mutatnak be. Makkai Péter református lelkész, az Írisz Ház vezetője, a United by Music kuratóriumának tagja szerint ennél is nagyobb eredmény, hogy az általuk felkarolt fiatalok közül van, akit befogadtak a csíkszeredai, illetve a marosvásárhelyi művészeti népiskola zenei körére, míg korábban ez szinte elképzelhetetlen lett volna.

Az idei tehetségkutató verseny jelentkezési űrlapja elérhető az alapítvány honlapján, január végéig lehet benevezni a vetélkedőre, februárban szervezik a meghallgatásokat, a döntőt márciusban tartják Sepsiszentgyörgyön. Nagyszabású rendezvényre készülnek, amelyhez támogatók jelentkezését várják. A főtámogatótól legkevesebb ötezer lejre számítanak, a kiemelt támogatók 2500–5000 lej közötti összeggel járulhatnak hozzá az eseményhez, ezenkívül támogatói jegyeket is kínálnak.