Az etióp miniszterelnök kapta a Nobel-békedíjat

Olga Tokarczuk lengyel írónak ítélte oda a 2018-as és Peter Handke osztrák írónak a 2019-es irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadémia, amely csütörtökön Stockholmban jelentette be döntését. Peter Handke meglepődött, és „nagyon bátornak” tartja a Svéd Akadémia döntését, ugyanis húsz évvel ezelőtt éles támadások kereszttűzébe került, amikor 1999-ben ellenezte és később is élesen bírálta, hogy a NATO légicsapás-sorozatot indított Jugoszlávia ellen, hogy ezzel vessen véget Slobodan Milošević elnök koszovói albánok elleni erőszakkampányának. Az irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadémiát sújtó botrányok miatt tavaly nem osztották ki, ezért jelentették be csütörtökön a 2018-as díjazottat is.