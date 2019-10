A 30 éves versenyzőnek ez az idei harmadik, pályafutása hatodik futamgyőzelme, Szuzukában pedig ez az első sikere. A négyszeres világbajnok Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája ért célba másodikként, míg a harmadik helyen az ötszörös vb-győztes, címvédő brit Lewis Hamilton végzett.

A rajtnál a harmadik kockából induló Bottas gyakorlatilag elhúzott az első sorból startoló két Ferrari mellett, Vettelnek és Charles Leclerc-nek ugyanis nem sikerült igazán jól elkapnia a piros lámpák kialvásának pillanatát. Hamilton negyediknek sorolt be. Max Verstappen az első kanyarban megpróbált a külső íven Leclerc elé kerülni, ez viszont nem sikerült neki. A két autó összeütközött, Verstappennek később a sérült versenygéppel fel is kellett adnia a futamot, míg Leclerc a bokszba hajtott elsőszárny-cserére, és csak a mezőny végén tudott visszatérni a pályára.

Az élen Bottas, Vettel, Hamilton volt a dobogós helyeken száguldók sorrendje, amely az első kerékcserék után sem változott, aztán Vettel a 31. körben másodszor is kiment a bokszba új gumikért. Bottas a 37. körben kapott ismét friss abroncsokat, Hamilton pedig tíz körrel a leintés előtt járt másodszor a bokszban kerékcserén.

A hajrában Bottas senkitől sem zavartatva haladt a siker felé, Hamilton pedig üldözte, majd utol is érte a Ferrari német versenyzőjét, megelőzni azonban nem tudta, és meg kellett elégednie a harmadik hellyel. A vb-címvédő brit versenyzőnek az egyéni vb-pontversenyben így is 64 pont az előnye a második Bottas előtt négy futammal az idény zárása előtt.

A vb két hét múlva, Mexikóban folytatódik.

A vb-pontversenyek állása 17 futam után: * pilóták: 1. Lewis Hamilton 338 pont, 2. Valtteri Bottas 274, 3. Charles Leclerc 223, 4. Max Verstappen (holland, Red Bull) 212, 5. Sebastian Vettel 212 * csapatok: 1. Mercedes 612 pont – már világbajnok, 2. Ferrari 435, 3. Red Bull 323, 4. McLaren 111, 5. Renault 75.