Rövid időn belül új kormánya lesz Romániának: összetételére vonatkozó javaslatát napokon belül mutathatja be a Nemzeti Liberális Párt, ezt azonban még a parlamentben is el kell fogadtatni, ahol pillanatnyilag minden párt mást akar. Vannak olyan kérdések – például az előrehozott választásoké –, amelyekben két-három alakulat is egyetért, de egyértelmű többség semmilyen aktuális téma körül nem mutatkozik.