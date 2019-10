Jelképes sorsvállalás a nélkülözőkkel

Háromszéken a megyeközpontban és Bereckben szervezett a Caritas a nélkülözők sorsára figyelmet irányító eseményt, Sepsiszentgyörgyön a gondoskodással kapcsolatos, többnapos játék előzte meg a pénteki mécsesgyújtást.

Feladatokat, kérdéseket fogalmaztak meg és a helyi iskolák bevonásával arra keresték a választ, hogy mit gondolnak a tizenévesek a gondoskodásról, szeretetről, a nehéz sorban élők hétköznapjairól. Az akció sikeres volt, a diákok nemcsak a szervezet internetes közösségi oldalára küldték el gondolataikat, hanem az egy-két mondatos megfogalmazásokat is elhozták pénteken este a város főterén felállított Caritas-sátorhoz, ott kitűzték és a jelenlévők elolvashatták. Osztályközösségek érkeztek együtt és gyújtottak mécsest, adomány ellenében barátok, családok fényképezkedhettek és a helyszínen kézbe is vehették a közös fotót. A meghirdetett két óra alatt egyre növekedett a fénytekercs, még nyolc órakor is helyeztek el mécseseket az arra járók.

Érdeklődésünkre Hubbes Kinga, a Gyulafehérvári Caritas háromszéki szervezetének vezetője elmondta, az előző években nem sikerült olyan mértékben bevonni Sepsiszentgyörgy lakosságát ebbe az akcióba, amennyire szerették volna, ezért újragondolták, hogy mi is a céljuk ezzel az eseménnyel. Arra a következtetésre jutottak, nem az adománygyűjtés a legfontosabb, hanem az érzékenyítés, hogy az emberek egy kicsit megálljanak és gondoljanak másokra is. Úgy értékeli, hogy az egyhetes játékkampánnyal sikerült elérniük ezt, hisz osztályközösségek, családok kapcsolódtak be a feladatok megoldásába, és el is jöttek a pénteki záróeseményre. Hubbes Kinga úgy véli, a gondoskodásról elindított együttgondolkodás itt nem ér véget azokban a gyermekközösségekben, amelyek részt vettek a játékban, ez a pedagógusok számára is jó eszköz volt, hogy ezzel a témával foglalkozzanak. A nélkülözésnek sok formája van, a jólétben élő gyermek is találkozhat érzelmi nélkülözéssel, például, ha távol vannak a szülei, ezért ez a téma sok mindenkit érint – mondotta.

Korábbi évekhez hasonlóan egyházmegyei szinten idén is több ezren vettek részt a Caritas szolidaritási akciójában. Tavaly a különböző helyszíneken elhelyezett perselyekben 32 626 lej gyűlt össze, amiből közel hatszáz nehéz sorban élő család és egyedül élő idős személy részére készültek élelmiszercsomagok, amelyekkel a karácsonyi ünnepeket tették szebbé a nélkülözők számára.