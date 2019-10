Székely kapu Lécfalva bejáratánál

Kisebb népünnepélyen avatták fel tegnap Lécfalván a falu bejáratához állított székely kaput. Az eseményen a nagyborosnyói önkormányzat – a falu közigazgatásilag oda tartozik – elöljárói mellett a település lakói, az innen elszármazottak is részt vettek.

Az avatóünnepségen a székely és román zászlókkal is díszítették a kaput, magyar és román nemzeti színű avatószalagot vágtak el, illetve elhangzott Zágoni Gábor, A mi székely kapunk című verse. Ilie Nicolae polgármester tiszteletadásnak és büszkeségnek nevezte az eseményt, ami szerepelt korábbi, 2016-ban elhangzott ígéretei között is. Helyénvaló, hogy Nagyborosnyó község minden településén tegyünk valamit – mondta a polgármester, aki a lécfalvi megvalósítások listáját is bemutatta.

„Nagy ünnep a mai, amely történelmünket, eredetünket és jövőnket is mutatja” – mondta a község alpolgármestere, Kanyó Antal. A kapu mutatja, hogy itt mindenkit szeretettel várnak, és barátként búcsúznak tőle, azt is, hogy itt meg akarnak maradni magyarnak, ápolva a hagyományokat, az anyanyelvet. Van jövőnk itt, Lécfalván” – emelte ki. Dénes László önkormányzati képviselő rövid beszédét Vass Albert verssoraira alapozta: őseidnek szent hitéhez, nemzetednek gyökeréhez, testvér, ne légy hűtlen soha – mondta. Péter Barna református lelkész kijelentette: mindenki, aki Lécfalvára érkezik, feltekint a székely kapura, ami a hovatartozást is jelenti, hiszen megtanít fölfelé tekinteni, ami létkérdés.

A székely kapu avatóünnepségén közreműködött a Kertész Barna karnagy által vezényelt helyi ifjúsági fúvószenekar, a hivatalos eseményeket követő szeretetvendégség alkalmával fellépett a gyermekek mazsorettcsoportja is.