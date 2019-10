ORLANDO VALÓDI ARCA. A teljes nyilvánosság és a nőiességére sűrűn hivatkozó kormányfő előtt mutatott fityiszt Eugen Orlando Teodorovici a bizalmatlansági indítvány elfogadásának hírére a parlamentben. A bukott kormány (még hivatalban levő) pénzügyminisztere ezután minősíthetetlen hangnemben beszélt egy újságírónővel is.

A B1 hírtelevízió riportere arra volt kíváncsi, hogy Teodorovici bánt-e meg döntéseket a mandátuma idején, mire a kínosan mosolygó politikus útszéli módon reagált: „Ráér ma este, hölgyem, hogy részletesen kifejtsem? Nem látom az arcát...” Az újságírónő ismét feltette ugyanazt a kérdést, az exminiszter pedig böffentett még egy pimaszat: „Ön most udvarol nekem? Nem látom a szemecskéit, de azt látom, hogy új fogai vannak!” És ez sem minden: a Diszkós (ez a beceneve a géniusznak) a B1.ro honlapot Boii.ro-nak, azaz Ökrök.ro-nak nevezte. (Digi24/Főtér)

KISEBB A VÁRTNÁL. Lefelé módosította a statisztikai intézet az első fél év gazdasági növekedési adatait. A csütörtökön közzétett becslés szerint az első fél évben a tavalyi év azonos időszakához mérten a korábban közölt 4,7 százalék helyett 4,6 százalékkal nőtt a gazdaság. A kormány idén 5,5 százalékos gazdasági növekedéssel számol, míg az Európai Bizottság júliusban 4 százalékot jósolt. Bukarest 2018-ban is 5,5 százalékos gazdasági növekedést remélt, de végül 4,1 százalékkal nőtt a belső nemzeti össztermék (GDP). (Maszol)

ÍGY BÍZZUNK A CSENDŐRSÉGBEN. Tíz személyt büntetett meg a csendőrség a napokban azok közül, akik részt vettek a Viorica Dăncilă volt miniszterelnök májusi marosvásárhelyi látogatása alkalmából szervezett tüntetésen. Ahogy erről a tüntetés egyik szervezője és résztvevője, Alin Popoviciu a Facebookon beszámolt, éppen a 18. születésnapján kapta kézhez az 500 lejes bírságról szóló felszólítást, amely 125 lejre csökken, ha tizenöt napon belül fizet. Májusban mintegy 100–150, zömében fiatal, a kormánnyal és a miniszterelnökkel elégedetlen személy gyűlt össze, hogy a Marosvásárhelyre érkező és a kórházba is ellátogató miniszterelnökről kifejthesse véleményét. A Facebookon szervezett tiltakozást a csendőrség megpróbálta megakadályozni, többször felszólította az összegyűlteket, hogy távozzanak. Végül abban egyezett meg az összegyűltekkel, hogy a bejáratot szabadon hagyják és félrehúzódnak. Ez így is történt, a tüntetőknek lehetőségük sem volt találkozni a politikussal, mert az érkezésekor a csendőrök szoros élőláncot vontak a bejárat és az elégedetlenkedők közé. Ennek ellenére mindeddig összesen 6700 lejnyi bírságot szabtak ki a tüntetőkre. Vasile Marjan, a Maros megyei csendőrség szóvivője azt nyilatkozta: a megbírságolt személyeket távozásra szólították fel, de azok nem tettek eleget a kérésnek. A büntetés okai között szerepelt többek között, hogy a tiltakozást nem jelentették be, engedély nélkül szervezték meg, csendháborítást követtek el és obszcén kifejezéseket használtak. (Székelyhon)